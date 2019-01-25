台灣大「真5G」實機登場　創全台3先例

▲台灣大哥大攜手諾基亞共同展示「真5G」實機設備。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今（25）日攜手諾基亞（Nokia）共同展示「真5G」實機設備；台灣大指出，該公司還開創三個先例，首次在5G試驗室外的場域，以2020年將開放競標、可支持高達100MHz的3.5GHz 5G頻段，進行5G基地台測試，現場同步展示即時360度環景的VR虛擬實境，以及翻轉產業轉型進程、具工業4.0概念的AR擴增實境等高端科技服務，成為符合世界3GPP R15標準設計、在台發射5G訊號的電信業者。

台灣大哥大總經理鄭俊卿指出，台灣大與Nokia首次將5G實驗場域，從實驗室裡拉到真實戶外環境進行，這也是全台第一次申請使用NCC於2020年競標的3.5GHz頻段發射5G訊號，也首次將3.5GHz頻段透過頻譜儀將畫面呈現在螢幕上。

鄭俊卿也指出，台灣未來跨入5G時代，除了B2C商業模式還待突破外，另一個挑戰在於終端設備成熟度，考量這些因素，因此台灣大也認為，2020年NCC釋出5G頻譜執照是最好時機。

5G發展應該要「輕資產，重應用」、「輕硬體，重軟體」，電信營運商的5G佈建固然耗費龐大成本，但台灣大將積極扮演5G 垂直應用的平台及介面，尤其AI、邊緣運算（Edge Computing）等都是台灣產業利基，利用雲端發展來驅動5G，將可順理成章、水到渠成。