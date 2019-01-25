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商業周刊／從跌倒處站起　八年再造股價200元公司

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圖／商業周刊提供

文／吳中傑

當你一夕間被解除擔任15年的總經理職位，你有再開創新局的勇氣嗎？

1月底，研發半導體高速傳輸介面矽智財（IP）的丹星科技出現在資本市場。它原先已是興櫃股后，股價達295元，轉上櫃承銷價198元，公開發行股數中並有約4分之3採競價拍賣，最高得標價達269元，可擠進台股股價排行前25名，接近同業力旺電子和晶心科技。

雖是新面孔，但掌舵者丹星科技董事長林孝平卻是位半導體老將。他曾擔任聯電旗下半導體設計服務商智原科技總經理達15年。

若不留神，你不會發現林孝平曾罹患小兒麻痺，大腿到腳掌多次開刀。去年患病的右腿坐骨神經受損，至今仍復健中，但他不用枴杖、也未拿助行器。「現在我這隻（右）腳是冰的。那天業績發表會，頭上有打燈，我上面在流汗，下面腳是冰的。」

訪談時，他最常說的關鍵字是：冥冥中自有安排。但這次創業，卻是他在強風中逆勢前行的結果。

繼力旺和晶心之後，丹星是台灣第三家進入資本市場的專業IP公司。IP公司就像IC設計公司和晶圓廠的軍火庫，它提供模組化IP，讓IC設計業者整合到晶片上。

他的同業如力旺有力晶集團投資，晶心有聯電與聯發科等富爸爸，但星一開始，卻是林孝平百分之百獨資。

原因很簡單，2011年底創業時，林孝平這3個字背後跟著的，是一連串的問號，沒人敢投資他。「憑良心講，當時大家不是很看好，」與林孝平認識近20年的聯發科董事金聯舫解釋，雖然IP附加價值高，且是半導體產業重要的一環，但因為營收規模小，台灣過去少有成功典範，因此資本市場並不熟悉。

被迫離開一手扶植的公司
「天啊，這種八點檔劇情，怎會發生在我身上？」

市場更顧忌的是，林孝平究竟為何離開智原？

2011年3月22日，林孝平永生難忘。

那天，智原董事會無預警的臨時動議，要將林孝平解除總經理職位，改任為副董事長，「一開始真的腦子一片空白，想說，天啊，這種八點檔劇情怎麼會發生在我身上？」

林孝平的錯愕可以想見，之前，他的人生幾乎跟智原畫上等號。他是智原員工編號排名前3的元老，從1993年智原自聯電切分出的第一天就加入，智原在他的帶領下，從約百人到超過7百名員工，營收最高逾60億，股價曾破350元，數度成為店頭市場股王。

不過，半導體設計服務公司的興衰，很大程度決定於母公司的製程實力。聯電自從2000年在點13微米製程選擇和IBM合作後，製程開始落後台積電，連帶也影響智原，因為智原等於是聯電對接中小型IC設計公司的窗口，如果越少IC設計公司想找聯電下單，智原的營運自然越差。

林孝平離開智原前7年，該公司年營收一直在50億到60億左右擺盪，同段時間，台積電旗下創意電子，年營收卻從約10億成長至90億。

林孝平為讓智原突圍，做了許多嘗試，甚至踰越經理人的界線，跟聯電集團的利益扞格。

2008年，他投資成立子公司寅通科技，發展IP，對設計服務廠而言，擁有IP能讓服務差異化、提升附加價值。不過，該公司服務的客戶卻不只下單在聯電，也投片到其他晶圓代工廠。一位資深半導體分析師解釋，雖然現在智原也會服務三星的製程，但此一時、彼一時，2011年，聯電還未在先進製程發展上認輸，從集團角度來看，智原的舉動就像胳臂向外彎。

至今，聯電從未對外正式說明林孝平被解職原因，但資深的半導體業界人士與分析師都直指，林孝平主導的寅通讓客戶投片到其他晶圓代工廠，很可能是導火線。

再創業，不搶前東家生意
「某種程度對我是解脫，可朝想走的方向走」

一樁不明不白的解職案，對專業經理人的聲譽傷害極大，難道他從無怨懟？

林孝平說話極快，1分鐘可以講320字，是一般人的1.6倍，但談到這段經歷時，他卻放慢速度：「某種程度對我是解脫，專業經理人會有包袱，集團有集團策略，可是不一定跟你的策略一樣。現在，我可以朝想走的方向去走。」

在最低潮的時候，林孝平的好友、晶門科技行政總裁葉垂奇對他說：「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。」

現實是，林孝平並沒有持續待在智原與聯電對抗的本錢。雖然論股權，他當時持有約2.7％，是智原最大單一個人股東，不過聯電既是智原最大股東，也幾乎是智原所有客戶投片下單的代工廠；同時，他也感念聯電栽培，不願在設計服務業另起爐灶與智原競爭。

這位在逆境長大的CEO，接受現實，卻不離開戰場。

被解職的同年底，他在眾人不看好的狀況下成立丹星，做起IP生意。

沒有大集團撐腰，他就算有技術與人脈，如何再起？公司去年營收已超過7億6千萬，是同業晶心的逾2.5倍，客戶包括高通、海思、松下等大廠，它還打入台積電IP聯盟。

帶團隊，能收人心
「員工把氣宣洩在我身上，不曉得的人以為他是老闆」

很重要的原因是一批智原老將，即使減薪也願意跟著林孝平創業。

他能收人心。林孝平從不擺姿態，他會因超時占用會議室，馬上走出會議室向員工道歉。

過去，林孝平甚至為留住欲離職員工，被員工當面咆哮，餐廳內其他人都來制止，「他把氣宣洩在我身上，但我覺得，你就是聽。當時別桌的人還跑來請他安靜，不曉得的人可能以為他是我老闆。」他自己也訕訕的笑了。

林孝平說，IP公司最重要的資產就是人，「以人為本的公司，你就是必須做這種事。」

更深一層的原因是他因小兒麻痺，從小被異樣眼光看待、甚至嘲笑，因此生出一份對人的同理與敏感，他相信人應該被平等對待。「（平等的）價值觀很重要，我常跟同仁說，你看到清潔的人（指公司內清潔工）要說謝謝，不要因為你在什麼位置、做到什麼（成就），對人的互動就改變了。」

他能收人心，還因為他夠堅定。智原成立時，他是少數願意離開氣勢正旺的聯電，替公司創業的員工。智原比創意早5年成立，是台灣第一家本土半導體設計服務公司，也是在林孝平帶領下打敗美、日商，打開市場。

去年，坐骨神經受損，嚴重時，林孝平痛得無法睡覺，每天要復健、泡熱水舒緩，「他的毅力跟堅強是一般人比不上的。（去年坐骨神經受損）那段時間，他還是會來跟我們開會，看得出他很痛，但他咬著牙硬撐。」自動化設計公司益華電腦（Cadence）台灣區總經理宋栢安回憶。

找Burberry來上課
不求快，要找到價值深耕

在台灣做IP生意的企業很少，但林孝平卻堅決看好。他舉例，一家專注開發手機CPU（中央處理器）的企業，未必要聘員工開發電源管理IC，而可以向IP公司採購，節省研發成本與時間。同時，因IP公司的IP多已經過晶圓代工廠驗證，等同有品質保證，可以降低客戶出錯機率。「IC設計公司產品一個小地方設計失誤，一個光罩就毀了，有些公司可能半條命就不見。」

過往，林孝平從事的設計服務業，「服務」是重要關鍵。相較下，宋栢安認為做IP則像創作藝術品。一個IP的價值要能極大化，得將效能打磨到極致，讓市場上所有客戶都願意採用；但同時，又要能配合不同客戶，微調客製化，讓每個IP像獨一無二的藝術品。

林孝平要做此生意，就堅決好好做。他的名片後印著的是公司標語：The IP boutigue（IP精品）。

他不僅自己力行精品價值，訪問當天，他手上戴著法國百年珠寶品牌寶詩龍的四環戒指，桌上放的是義大利精品寶緹嘉的羊皮編織筆記本，銀黑色的戒指，還是特別為搭配灰色外套所選擇。

他更找精品Burberry台灣總經理來當教育訓練講師，當科技業講求「Time to Market」（縮短上市時程）時，他要員工慢慢來。「他告訴我，與其很快的做，不如找到價值去深耕。」跟隨林孝平十多年的星副總經理張原熏說。

他說的「冥冥中自有安排」，不是認命，而是因應變化、甚或逆境，好好走出自己的路。

今日，丹星雖然還不是一線IP大廠，但前外資分析師陳慧明相當看好其前景，「星的IP做得小而美，而且比大廠有彈性，發展很有潛力。」

公司如今上櫃，不少早期員工瞬間身家數千萬，林孝平也放下心中一塊大石。雖然才60歲，他已開始思考接班計畫。就像星的英文名字M31所代表、傳說中擁有高科技的仙女座星系一樣，「希望充滿無限的想像跟未來，都能一一被看見跟實現。」

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關鍵字：商業周刊,丹星科技

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