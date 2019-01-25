核二週末降載免緊張　原能會：例行測試

▲核二廠週末將進行測試，原能會說這是例行工作，台電說不影響供電穩定。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導



為了測試核電廠安全，原能會表示，台電核二廠1號機及2號機，將在星期六（26日）進行降載測試，台電則說，週末假日用電量本來就比較少，且近期天氣偏涼，用電情量比預期少一點，整體供電不會有問題。

台電每年都會利用假日或是用電離峰進行相關電廠測試及維護，本週剛好輪到核電廠，其中台電核二廠這次會進行相關安全性測試，確保遇到突發狀況，電廠能有保護能力以防發生核災。

原能會表示，台電核二廠1、2號機預定在明天降載，進行「非全出控制棒可用性測試」、「主汽機控制閥定期測試」等作業，相關作業完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。



台電發言人徐造華說，本來週末假日的用電量就是會比平常上班日來的少，且未來一週的供電狀況都是相當穩定，電廠測試期間的26日的備轉容量率預估是9.79 %，週日9.55%，亮出「供電吃緊」的黃燈，不過透過其他電廠的調度，整體供電狀況不會有問題。下週一上班日也可以讓備轉容量率維持在6%以上，短期供電不受影響。

▼核二廠週末將進行測試，原能會說這是例行工作，台電說不影響供電穩定。（圖／取自台電網站）