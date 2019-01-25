影／嚴凱泰追思會政商雲集　台泥張安平哽咽：心情激動很難受

記者周康玉／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰追思音樂會會今（25）日於新北市政府舉行，政商界名流紛紛前來追思悼念，台積電前董娘、台積電基金會董事長張淑芬更哽咽的表示「他還在」；台泥董事長張安平會後受訪表示「現在心情很激動，非常難受」。

嚴凱泰追思會於下午兩點在新北市政府多功能會議廳舉行，主題是「一路上有你」。從入口的看板及邀請卡上可看到一台車和一個人的背影的主視覺，據裕隆發言體系表示，那個人就是嚴凱泰，嚴凱泰望著遠方，表示「回顧過去、迎向未來」的意境。追思會進行到三點半。結束後，賓客紛紛離席，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮也在門口的合影看板和政商友人一一合照致意。

▼嚴凱泰追思音樂會串邀請卡，主視覺中一名男性背影就是嚴凱泰（圖／記者游鎧丞攝）

台玻董事長林伯豐會後受訪表示，嚴凱泰是他多年的好友，對於他的過世非常難過，認為他是個對國家有貢獻的企業家。

台積電基金會董事長張淑芬則是難掩情緒，進入禮堂前哽咽表示「他（嚴）還在」，隨後步出禮堂更是難過，表示「她真的很難過」。

這場追思會不少政商名流都前來追悼。包括高盛投資銀行亞洲區副董事長宋學仁、聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮及太太葉紫華、富邦集團董事長蔡明忠、台玻董事長林伯豐、廣達董事長林百里、大同集團董事長郭林文艷、大同集團前任董事長林蔚山等。

政壇出席人士則有，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、親民黨主席宋楚瑜、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、國民黨主席吳敦義等人，其中，朱立倫進入追思廳堂前，表情哽咽，非常難過；林百里也滿臉脹紅，不發一語，但難掩激動情緒。

▼裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。（圖／記者湯興漢攝）

▼台玻董事長林伯豐。（圖／記者湯興漢攝）



▼前行政院長陳沖 。（圖／記者湯興漢攝）

▼宏碁創辦人施振榮及妻子葉紫華。（圖／記者湯興漢攝）