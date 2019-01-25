勞保最新精算出爐！　老年給付領太多最快7年後破產

▲根據最新勞保精算報告顯示，勞保基金提早至2026年破產。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞保年金改革迫在眉睫，按照目前人口老化的速度，破產時間提早可能性不小。根據勞保最新精算結果顯示，基金用罄年限從2027年提早1年，也就是2026年將會破產，勞動部對此祭出2大招因應，政府會負起最終給付責任，以及最晚明年撥補200億元的預算，呼籲所有投保勞工不用擔心。

根據《勞保條例》第二十六條之一規定，保險人應至少每3年精算一次本條例第十三條所定之普通事故保險費率，每次精算50年。根據上次2015年公布的精算報告，當時預估勞保基金出現收支逆差、2027年基金用罄，不過3年後也就是今年的精算報告發現，將會提早至2026年基金破產。

統計顯示，截至2018年11月，勞保基金保費收入雖有新台幣3335億元，但給付支出卻高達3573億元，收支短絀237億元。勞動部次長施克和表示，勞保年改方案先前已送立法院，目前勞保基金規模約有7000億元，呼籲民眾不用過度關心；面對這次精算報告，勞動部長許銘春也在1個月前與相關單位討論，並提出2大保證。

施克和說，許部長所提出的2大保證，首先是政府會負起最終給付責任，所有投保勞工不用過於擔心，此舉是經過年金改革國是會議的共識，同時先前送勞保年改方案中重要的精神，可說是已經被決定的政策。

再者是，針對這次精算報告，即便尚未完成年金改革，施克和指出，2018年勞保基金出現支出大於收入，已向行政院爭取預算撥補，目前取得政院的支持，撥補約200億元的資金挹注，將進行預算程序，最晚明年到位。