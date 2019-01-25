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過年抽紅包　銀行台灣Pay撒幣最高搶現金1680元

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▲▼彰銀推行動支付，大撒紅包。（圖／彰銀提供）

▲銀行們搶無現金消費市場，推台灣Pay行動支付，大撒總紅包隨機送現金。（圖／彰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

看準過年長假旅遊和消費熱潮，台灣行動支付(台灣Pay)為了擴大消費市場，與銀行合作在春節發紅包，彰銀、日盛銀都有紅包隨機現金回饋回饋，消費者過年期間完成掃碼交易，就有機會獲得現金回饋，最高有現金1680元的回饋金。

農曆年假期是消費的大節，銀行的台灣Pay App都有掃碼支付發紅包的活動，希望消費者可以使用本土行動支付消費、擴大市占率外，也希望可以留住消費者的心，因應無現金社會的來臨。

彰銀則祭出總額逾百萬元，推動「彰銀台灣Pay 柴寶紅包一路發」活動，只要在4月30日止，只要成為彰銀錢包「我要付款」新用戶，就能獲得柴寶幣紅包，完成任一筆掃碼交易，再獲紅包；此外，凡用戶成功推薦親朋好友啟用彰銀錢包「我要付款」服務，雙方皆可獲得紅包回饋。活動期間，紅包金額隨機放送，中獎獎項內容包括柴寶幣8880元、1680元、880元等，且除夕當天再加碼柴寶幣1萬6800元紅包，高額實質回饋讓用戶有感。彰銀表示，「彰銀柴寶幣」每10元可以直接兌換新台幣1元回饋金轉入帳戶，也藉勢除夕送紅包最高可以現金回饋達到1680元，同時也柴寶幣150元兌換網銀跨行轉帳手續費1次優惠，或於彰銀支付iPay平台兌換購物金折抵消費。

日盛銀行的台灣Pay合作，共祭出萬元紅包現金回饋客戶，日盛台灣Pay用戶只要下載日盛銀行行動APP，啟用日盛銀行APP點選「掃碼支付」，並完成發送紅包交易，每人就有機會獲得現金回饋888元。日盛銀則是在2月28日前消費者使用日盛台灣Pay，紅包金額同樣隨機放送，中獎獎項內容包括現金1元、6元、8元、66元、88元，每人上限為現金888元。

銀行業者表示，灣Pay整合全方位支付功能，支援「主掃」與「被掃」兩種掃碼模式，客戶可以選擇使用掃描QR Code迅速付款，或是主動產生QR Code進行付款，幾秒內即可輕鬆完成收付，滿足民眾的日常需求。

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關鍵字：行動支付,銀行,台灣Pay,紅包,彰銀,日盛銀

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