情人節還沒到工廠就倒了！「SweetHearts」糖果今年買不到

▲全球最受歡迎的情人節糖果SweetHearts今年買不到了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

如果你計畫在2月14日西洋情人節當天，送你的伴侶一些上面印有示愛短語的「甜心」（SweetHearts）糖果，你可能要打消這個念頭了，因為這款糖果的廠商於去年停止營運，今年是買不到了。

據糖果網站candystore.com上周在部落格上寫道，全球最受歡迎的情人節糖果SweetHearts今年買不到了。自1886年以來，SweetHearts糖果都是由新英格蘭糖果公司（Necco）製造，但去年7月該公司宣布將關閉工廠並出售公司。

隨後該公司被Round Hill Investments買下，同年9月，Round Hill Investments將原先在Necco旗下的「SweetHearts」賣給了Spangler糖果公司。

雖然有Spangler接手，但該公司恐怕來不及在今年情人節檔期前，生產出SweetHearts糖果。雖然今年買不到，但明年仍有機會。Spangler執行長Kirk Vashaw也證實，SweetHearts糖果將會回歸，「我們期待在2020年情人節那天宣布重新上架。」