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影／嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

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▲▼嚴凱泰。（圖／裕隆集團提供）

▲嚴凱泰。（圖／裕隆集團提供）

記者周康玉／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰追思會今日於新北市政府舉行，政商界名流紛紛前來追思悼念，台積電前董娘、台積電基金會董事長張淑芬更哽咽的表示「他還在」。

嚴凱泰追思會於兩點在新北市政府多功能會議廳舉行，政商名流都前來追悼。包括高盛投資銀行亞洲區副董事長宋學仁、聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮及太太葉紫華、富邦集團董事長蔡明忠、台玻董事長林伯豐、廣達董事長林百里、大同集團董事長郭林文艷、大同集團前任董事長林蔚山等。

政壇出席人士則有，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、親民黨主席宋楚瑜、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、國民黨主席吳敦義等人，其中，朱立倫進入追思廳堂前，表情哽咽，非常難過；林百里也滿臉脹紅，不發一語，但難掩激動情緒。

台積電董娘張淑芬準備進入禮堂前，還特別站在鏡頭前準備受訪，隨後又深呼吸一下，表示不知道要說什麼，就快步離開，只簡短說一句「他（嚴）還在」。

台積電基金會董事長張淑芬。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嚴凱泰追思音樂會,蔡明忠,陳藹玲,章小月,宋學仁,劉兆玄,林郭文艷,郝龍斌,邱議瑩,連勝文,莊開文,周守訓,羅智強,侯友宜,林百里,唐慧琳。（圖／記者湯興漢攝）

廣達董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嚴凱泰追思音樂會,蔡明忠,陳藹玲,章小月,宋學仁,劉兆玄,林郭文艷,郝龍斌,邱議瑩,連勝文,莊開文,周守訓,羅智強,侯友宜,林百里,唐慧琳。（圖／記者湯興漢攝）

前行政院長劉兆玄。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嚴凱泰追思音樂會,蔡明忠,陳藹玲,章小月,宋學仁,劉兆玄,林郭文艷,郝龍斌,邱議瑩,連勝文,莊開文,周守訓,羅智強,侯友宜,林百里,唐慧琳。（圖／記者湯興漢攝）

高盛投資銀行亞洲區副董事長宋學仁。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嚴凱泰追思音樂會,蔡明忠,陳藹玲,章小月,宋學仁,劉兆玄,林郭文艷,郝龍斌,邱議瑩,連勝文,莊開文,周守訓,羅智強,侯友宜,林百里,唐慧琳。（圖／記者湯興漢攝）

資深外交官張小月。（圖／記者湯興漢攝

▲▼嚴凱泰追思音樂會,蔡明忠,陳藹玲,章小月,宋學仁,劉兆玄,林郭文艷,郝龍斌,邱議瑩,連勝文,莊開文,周守訓,羅智強,侯友宜,林百里,唐慧琳。（圖／記者湯興漢攝）

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