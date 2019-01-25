紅包行情火熱！台指期爆量飆漲108點收9968點　拚重返萬點大關

▲股市示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

美股費半指數勁揚帶動下，台股期現貨今（25）日開高走高，盤中雙雙大漲逾百點，距離萬點大關僅一步之遙，其中台股終場上漲92.49點，以9969.61點作收，台指期也同步收高108點，收在9968點，成交量11萬6391口，指數蓄勢挑戰萬點關卡。

美國費城半導體指數收高1253.91點，激勵台股半導體族群點火，指數開高走高，盤中大漲逾百點，盤中最高一度躍上9980.08點，距離萬點大關僅一步之遙，不過農曆春節前夕賣壓沉重，終場大漲92.49點，漲幅0.94%，以9969.61點作收，量能拉抬至千億元關卡之上，成交量新台幣1117.04億元，創下1月10日以來最大量。

台指期今天也同步走高，一開盤隨即飛越9900點大關，盤中強漲逾百點，3大期指表現活蹦亂跳，電子期指漲幅1.59%、金融期指也漲0.25%，終場上漲108點，收在9968點，漲幅1.1%，成交量11萬6391口。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，在費半指數收漲激勵下，台股今天量價齊揚，櫃買指數也同步往上走，預期指數將會緩步墊高，盤面呈現強勢整理格局，只要國際股市在封關前不要出現震盪，仍持偏多看待，指數還有攻高的機會。

至於投資人是否會抱股過年，簡伯儀說，距離農曆春節還有1周的時間，有待下周大盤走勢而定，若盤勢處以高檔的話，投資人得小心抱股過年的變數，反之台股下周表現不如這周，則可考慮逢低承接。