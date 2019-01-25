　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

看今年經貿　黃志芳：無法樂觀的一年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貿協年終記者會。（圖／記者馮建棨攝）

▲貿協董事長黃志芳說，面對今年經濟是相當有挑戰性，不過會持續推動新南向政策，前往東南亞二線城， （圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

外貿協會董事長黃志芳表示，經過過去一年的不確定性，雖然最後我國各項經濟數據交出漂亮的成績單，但是今年是「無法樂觀的一年」，今年面臨美中貿易戰及科技戰、全球景氣由高峰往下、美中兩大經濟體降溫、歐洲充滿不確定性，另外數位浪潮來襲，台灣是否準備好。

黃志芳指出，觀察國際智庫對於今年經濟成長預測，預估今年成長最好的是印度有6.4%的成長率，隨後是中國6.2%，整體東南亞也有5.2%，整體全球是3.5%，但是台灣只有2%，因此協助廠商布局全球是現在最重要的課題。

過去兩年貿協走訪東南亞及南亞，促成多場「台灣形象展」，讓東南亞當地認識台灣這個品牌，尤其是印度市場花很多心力經營，過去兩年貿協就走訪10次深入地方，另外也成立新德里的辦公室，就是要瞄準印度這個正在成長的潛力市場。

至於今年新南向政策要如何持續推動，黃志芳說，過去兩年的新南向國家台灣形象展非常成功，一次就可以把台灣的軟硬體全部帶過去，新南向形象展期間獲得相關的曝光，都遠超過投入的心力，是相當物超所值，這也組織台灣產業的「台灣隊」的概念，在拓展商機上找到新機會。

黃志芳指出，今年台灣形象展會有些改變，南亞會繼續在印度新德里辦展，但是在東南亞國家就會前進二線城市，以往都是在首都辦展，今年會進入二線城市，像是馬來西亞的檳城、印尼泗水等等，這些城市可以把新南向國家交流連結做得更徹底「更接地氣」，越南則是會有別於過去兩年在胡志明市，今年會改到河內，要全面性跟新南向國家連結，推廣軟硬實力。

黃志芳補充，雖然說是二線城市，但這些城市都有特點，馬來西亞的檳城就是當地的矽谷，許多科技業都落腳在檳城，現在去檳城辦展就是希望跟馬來西亞科技產業連結，印尼泗水也是經濟發展重心，台灣絕對不能放過這樣的商機。

▼貿協董事長黃志芳說，面對今年經濟是相當有挑戰性，不過會持續推動新南向政策，前往東南亞二線城， （圖／記者馮建棨攝）

▲▼貿協年終記者會。（圖／記者馮建棨攝）

ET快訊
沒有永遠的敵人！賓士與BMW為省錢將合作開發全新小型車

關鍵字：外貿協會,經濟,台灣形象展,新南向政策

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

紅包行情火熱！台指期爆量飆漲108點收9968點　拚重返萬點大關

紅包行情發威！台股爆量恢復千億　終場大漲92點收9969點

看今年經貿　黃志芳：無法樂觀的一年

哈日族動作快！股市漲聲響起 日圓走貶可逢低布局

台經院下修2019經濟成長至2.12%　2關鍵拖累今年景氣「悲觀」

外國遊客好給力！日本百貨免稅商品銷售額再創新高

影／3大產業營業氣候「止跌回升」　國際變數多景氣難好轉

買盤狂追電子股氣勢大振　台股飆漲逾100點企圖朝萬點叩關

知名對沖基金經理人斥資74億買豪宅　他的砸錢之路也很精彩

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

紅包行情火熱！台指期爆量飆漲108點收9968點　拚重返萬點大關

紅包行情發威！台股爆量恢復千億　終場大漲92點收9969點

看今年經貿　黃志芳：無法樂觀的一年

哈日族動作快！股市漲聲響起 日圓走貶可逢低布局

台經院下修2019經濟成長至2.12%　2關鍵拖累今年景氣「悲觀」

外國遊客好給力！日本百貨免稅商品銷售額再創新高

影／3大產業營業氣候「止跌回升」　國際變數多景氣難好轉

買盤狂追電子股氣勢大振　台股飆漲逾100點企圖朝萬點叩關

知名對沖基金經理人斥資74億買豪宅　他的砸錢之路也很精彩

SBL／NBA對決！　強森期待明星賽三分球大賽與梅奧「OJ vs OJ」

蘇花路廊春節不施工　雙向雙線暢通

毛小孩走失　「波麗士」透過臉書社團找到主人

跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤

新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

宜蘭四結福德廟1萬5千個百元紅包　信徒新年發大財

「借1顆檳榔」遭拒嗆聲反遭3人打斷手　警攔不住鳴5槍嚇阻

嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

醫療贊助陳奎儒拚新賽季　2月澳洲首戰目標4月亞田賽

爭取宜縣鐵路高架化　林姿妙：不分藍綠都要做

遭丁守中律師控「驗票不積極」 女科長連夜徹查暴瘦8公斤病逝

財經熱門新聞

汐止童沒飯吃　張淑芬：別只顧選..

Dyson年狂銷444億　創辦..

領到了嗎？上班族年終平均4.2..

上班族荷包大失血　紅包預算逾1..

iPhone 2018全球出貨..

股民注意了！30日封關後2天　..

最悲觀經濟預測　老謝：也許是好..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

過年送紅包！經濟部宣布汰換冷氣..

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

投資緊跟政策走　陸股慢牛行情

台積董娘駐顏有術　張淑芬：自信..

封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包..

蘋果最慘旗艦機　iPhone ..

更多熱門

相關新聞

今年景氣悲觀　經濟成長僅2.12%

台灣經濟研究院今（25）日發布2019年國內經濟成長率為2.12%，較去年11月預測微幅下修0.08的百分點，也是目前國內智庫中估值最低的，台經院景氣預測中心主任孫明德解釋，這次下修預估值最主要有2大因素，包括外銷訂單表現差、美中貿易戰對整體經濟展望干擾，皆比前次預期差一點。

景氣好轉？3大產業指標止跌回升

韓國瑜爆喜事：高雄未來一定非常好

白宮顧問警告：Q1經濟可能零成長

台塑化去年油價變化大營收不如預期　今年更要戰戰兢兢

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

《小女花不棄》床戲外洩！

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面