看今年經貿　黃志芳：無法樂觀的一年

▲貿協董事長黃志芳說，面對今年經濟是相當有挑戰性，不過會持續推動新南向政策，前往東南亞二線城， （圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

外貿協會董事長黃志芳表示，經過過去一年的不確定性，雖然最後我國各項經濟數據交出漂亮的成績單，但是今年是「無法樂觀的一年」，今年面臨美中貿易戰及科技戰、全球景氣由高峰往下、美中兩大經濟體降溫、歐洲充滿不確定性，另外數位浪潮來襲，台灣是否準備好。

黃志芳指出，觀察國際智庫對於今年經濟成長預測，預估今年成長最好的是印度有6.4%的成長率，隨後是中國6.2%，整體東南亞也有5.2%，整體全球是3.5%，但是台灣只有2%，因此協助廠商布局全球是現在最重要的課題。

過去兩年貿協走訪東南亞及南亞，促成多場「台灣形象展」，讓東南亞當地認識台灣這個品牌，尤其是印度市場花很多心力經營，過去兩年貿協就走訪10次深入地方，另外也成立新德里的辦公室，就是要瞄準印度這個正在成長的潛力市場。

至於今年新南向政策要如何持續推動，黃志芳說，過去兩年的新南向國家台灣形象展非常成功，一次就可以把台灣的軟硬體全部帶過去，新南向形象展期間獲得相關的曝光，都遠超過投入的心力，是相當物超所值，這也組織台灣產業的「台灣隊」的概念，在拓展商機上找到新機會。

黃志芳指出，今年台灣形象展會有些改變，南亞會繼續在印度新德里辦展，但是在東南亞國家就會前進二線城市，以往都是在首都辦展，今年會進入二線城市，像是馬來西亞的檳城、印尼泗水等等，這些城市可以把新南向國家交流連結做得更徹底「更接地氣」，越南則是會有別於過去兩年在胡志明市，今年會改到河內，要全面性跟新南向國家連結，推廣軟硬實力。

黃志芳補充，雖然說是二線城市，但這些城市都有特點，馬來西亞的檳城就是當地的矽谷，許多科技業都落腳在檳城，現在去檳城辦展就是希望跟馬來西亞科技產業連結，印尼泗水也是經濟發展重心，台灣絕對不能放過這樣的商機。

▼貿協董事長黃志芳說，面對今年經濟是相當有挑戰性，不過會持續推動新南向政策，前往東南亞二線城， （圖／記者馮建棨攝）