哈日族動作快！股市漲聲響起 日圓走貶可逢低布局



▲日圓示意圖。（圖／記者許雅綿攝）

記者劉姵呈／綜合報導

由於近期美國聯準會（Fed）官員發表言論時，常強調「耐心」一詞，市場解讀Fed可能將於3月按兵不動、暫緩升息。此外，此波升息循環似乎也進入尾聲，有利於股市重拾上漲動能。事實上，統計2019年開市以來，全球股市持續反彈走高，而美股三大指數漲幅皆逾5%，在避險需求稍微緩和之際，日圓也順勢拉回整理，哈日族可以趁機逢低布局，以免日圓年後又變貴。

本週日圓匯率（截至24日止）貶值0.35%，收109.64。元大投信期貨信託部指出，日本今年1月製造業PMI初值跌至50，前值為52.6，新出口訂單萎縮幅度是自2016年7月以來最大；受到貿易戰的影響，日本2018年12月的出口減少3.8%，低於市場預期，減少1.8%。

日本央行本週召開利率會議，以7比2的投票結果支持維持政策利率不變，10年期公債殖利率目標維持0%附近。數據顯示日本貿易的增長乏力，去年12月份出口下降了3.8%，為兩年來最大跌幅，原先預期僅會下降1.8%。進口也出現短缺，年度增長1.9%，也低於市場預期的3.7%。此外，日本央行再度下修通膨展望，預期2019年財政年度的核心物價指數（CPI）自原先預測的1.4下修至0.9%。

儘管美中貿易戰及英國脫歐等風險上升，日本央行依然認為日本經濟將繼續以適度的速度擴張。日本央行行長黑田東彥表示，此次下修預測的決定主要是由於原油價格下跌的關系，並表示這只是暫時的。黑田進一步說明日本目前確實需要一段時間才能實現2%的通膨目標，最合適的方式是「繼續現行的貨幣寬鬆政策」。

根據台銀今（25）日午盤最新現金匯價，日圓兌新台幣已來到0.2845，元大投信期貨信託部建議，近期雖日圓呈現拉回整理態勢，然而在日本央行政策將持續寬鬆、且美國聯準會(Fed)放緩升息腳步的情況下，股市一有風吹草動，日圓仍有再度走升的機會與空間，現階段投資人正好可趁日圓拉回時逢低進場布局。

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