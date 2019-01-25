台經院下修2019經濟成長至2.12%　2關鍵拖累今年景氣「悲觀」

▲根據台經院調查，2019全年國內經濟成長率下修0.08個百分點至2.12%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日發布2019年國內經濟成長率為2.12%，較去年11月預測微幅下修0.08的百分點，也是目前國內智庫中估值最低的，台經院景氣預測中心主任孫明德解釋，這次下修預估值最主要有2大因素，包括外銷訂單表現差、美中貿易戰對整體經濟展望干擾，皆比前次預期差一點。

近期國際預測機構如國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（WB）與IHS Markit所公布的更新數據觀察，在美中貿易協商前景未明、中國經濟放緩、歐洲成長疲軟、英國可能無協議脫歐的衝擊下，IMF下修2019年全球經濟成長率0.2個百分點，WB和IHS Markit皆下修0.1個百分點。

台經院長林建甫表示，今年全球經濟景氣表現不如2018年，加以政經情勢紛擾不明，仍有許多不確定因素可能影響實際結果。因此，根據台經院最新預測結果，2019年國內經濟成長率為2.12%，較2018年11月預測下修0.08個百分點。

▲台經院景氣預測中心主任孫明德。（圖／記者屠惠剛攝）

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，這次下修台灣經濟成長率的原因有2個，首先是10月外銷訂單呈現兩位數往下掉，比原先預估的還要再多一點，再者是前次預估時，美中貿易尚未和解，當時廠商認為貿易戰頂多就是2000億元，不過到了12月卻出現變局，美中雙方延長90天至3月2日，此舉將會干擾廠商原先的計畫。

孫明德說，美中貿易戰橫生枝節、歹戲拖棚，反而增加廠商的不確定因素，對於未來半年展望看壞的不減反增，也讓廠商信心恢復需要花更多的時間。整體來看，景氣下修的原因，除了外銷訂單掉太多之外，貿易戰雜音干擾下，因此下修今年經濟成長率。

此外，孫明德提及，經濟成長率預測最悲觀的一年是在2009年，當時國內、外預測機構預估經濟成長率是負的，儘管年初將預估非常悲觀，但並不代表最後的成果，但可從幾個面向來看，第一個是基期太高，2018上半年出口兩位數、經濟成長率是3%，因此快速回升是不容易的，若今年第2、3季看到脫歐、黃背心事件發酵等衝擊，往下修比上修的機率高。