元月前10大強勢股價指數　新興市場占6名報酬率均超過6%



▲2019年元月以來前10大強勢股價指數，就有6檔是新興市場股，前報酬率均大於6%以上。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

2019開年迄今，市場多空交錯，惟從全球股市震盪走高5%來看，市場行情其實並不差。摩根投信指出，資金回流新興市場，觀察元月以來前10大全球強勢股市表現，新興市場股市就囊括了前四名，共有6檔新興市場股票指數報酬率均超過6%以上。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，MSCI全球指數自2018年修正逾一成，目前本益比不僅來到五年來低點，更低於過去30年歷史平均值；此外，MSCI新興市場股市去年重挫逾16%，最新本益比亦來到逾兩年來的絕佳入場點。

儘管開年來市場多空交陳，價值面優勢依舊吸引不少資金回流新興市場，觀察元月來前十大強勢指數，報酬均有6%以上，尤其是去年相較弱勢的新興市場更是漲幅約一成。

近期金融市場投資氣氛雖明顯回暖，惟隨各國貨幣政策轉向緊縮，過去低波動時代將逐步退場，未來股債波動度預期往長期均值靠攏，且短線市場下行風險事件仍在，面對未來波動逐漸攀升的環境。

但陳若梅表示，市場波動並不可怕，只要投資標的愈分散，收益來源愈多元，則愈容易做好波動管理，透過廣納全球債券、股票、另類收益標的的多重收益策略，整體波動度能降至6%，僅有成熟股市的一半，更只有新興市場股市的三分之一。

因多重資產策略持有標的夠分散，當市場回檔時能發揮抗跌作用，統計2008年底至去年底，每當股市跌幅超過一成時，MSCI全球指數平均跌幅達19%，但多重資產策略平均跌幅僅7%；相對地，當市場處於多頭態勢時，持有多重資產策略時間越長正報酬機率高。