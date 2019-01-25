影／3大產業營業氣候「止跌回升」　國際變數多景氣難好轉

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布去年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步止跌回升，其中製造業營業氣候測驗點為85.72點，服務業也同步回升至91.02點，雙雙終結連續4個月下滑態勢，不過成長幅度並不大，營造業營業氣候測驗點則來到94.62點。

在國內方面，適逢電子零組件業庫存調整階段，國際品牌新機銷售不如預期，影響終端需求拉貨意願，使得電子零組件出口與電子產品外銷訂單續為負成長，電子零組件業生產表現也由正轉負，不過受惠歐美年底需求暢旺，帶動資通與視聽產品出口表現，使得製造業廠商對當月景氣看壞程度較上月為低。

不過，國際政經情勢紛擾不明，廠商對未來半年景氣看法仍不樂觀。此外，國際油價與原物料價格大幅下滑，上游原物料相關廠商對於當月景氣看法多為看壞，中下游化學製品、橡塑膠製品廠商則以持平看法居多。

▲根據調查，台經院製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點回升，不過孫明德認為，只是微幅增加並不代表景氣好轉。（示意圖／CFP）

至於服務業方面，受惠於耶誕旺季及跨年連假，帶動出遊聚餐人潮，拉抬餐旅業對當月景氣看法轉強，但在美股重挫下，投資人保守觀望，台股交易投資更顯冷清，拖累證券業對當月景氣看法續呈悲觀。

另外營建業部分，隨著遞延性買盤出現，部分地區推案略有增加，年底公共工程標案集中辦理驗收，加上廠建基礎整地工程的大量投入，因而挹注不少款項，拉抬營建業廠商對當月與未來半年景氣看法。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，營業氣候測驗點微幅增加，無法判斷出有反彈跡象，加上各項經濟數據非常差，去年12月外銷訂單是兩位數的衰退、出口表現則為負成長，整體來看，今年1、2月出口表現也不盡理想，加上國際雜音紛亂，除了股、債市，房市也「山雨欲來風滿樓」的情況，以及各國採購經理人數據表現差勁，因此本月微幅上升，並不代表真的反彈。