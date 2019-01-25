瘋男挑戰生吞捕鳥蛛！他「唇腫脹+嘴麻」　網笑：何時團滅

▲生吞有毒的智利紅玫瑰捕鳥蛛下場可能超恐怖。（圖／翻攝自YouTube／Crazy Man 瘋男，下同）



網搜小組／綜合報導

YouTuber團體「Crazy Man 瘋男」常常挑戰極限的人體實測，例如讓鱉和鱷魚咬、吃蠍子、蟑螂浴、吃地表最臭的鯡魚罐頭等等。他們19日發布了一部新影片，要來挑戰生吞毛茸茸的「智利紅玫瑰捕鳥蛛」，這蜘蛛約有一個手掌心這麼大且含有毒性，毒液足以殺死一隻鳥，讓網友都看傻直呼「用生命在拍片…」。

瘋男過去就拍過很多自虐性影片，瘋狂又大膽的風格累積不少粉絲，這次為了點閱率直接豁出去，活吞全身布滿細毛的智利紅玫瑰捕鳥蛛，光是外表就足以讓人嚇到頭皮發麻。

▲捕鳥蛛平時溫和，但被螫到會有中毒現象。



起初兩人先是拿小蟲逗弄牠，再用筷子戳幾下，發現牠非常淡定不具攻擊性，原本想讓觀眾看看被捕鳥蛛咬到的反應，但當下立刻改變計畫，決定直接把牠塞入口中，如果再沒被咬就拿去做成油炸蜘蛛吃掉。

當蜘蛛緩緩爬入其中一人嘴裡時，他突然慘叫一聲，接著就衝到洗手檯嘔吐，用著痛苦的語調說「嘴巴好麻」，另一名拍攝者見狀也非常慌張的問他要不要送醫。

被咬的男子下唇腫脹且感受到劇痛，網友驚嚇表示「這是我看過最屌最自虐的YT﻿」、「真正的蜘蛛人」、「你們果然是最瘋的人﻿」、「照這進度不知道何時會團滅」、「真的很拼命，還是那句老話，安全第一啊﻿！」瘋男自己也開玩笑的說「這種題材下去，預計十萬訂閱，告別式跟粉絲見面會可以一起辦哦。」