知名對沖基金經理人斥資74億買豪宅　他的砸錢之路也很精彩

▲格里芬的消費力可說是大眾有目共睹的。（圖／取自wikipedia）

財經中心／綜合報導

億萬富翁格里芬（Ken Griffin）以其投資敏銳度及驚人的購買力聞名，而他剛剛以約2.38億美元（約新台幣74億元）購入一間位於紐約的頂層奢華複式公寓，這筆交易寫下美國房產交易史上最高價的新紀錄。

稍早前，量化對沖基金巨頭Citadel創辦人格里芬以約2.38億美元買下紐約一間頂層奢華複式公寓，改寫美國房產交易史上新高。先前紀錄是由投資大戶羅森斯坦（Barry Rosenstein）2014年所創下，他當時砸下1.37億美元（約新台幣42.6億元）買下一間漢普頓豪宅。格里芬的發言人也證實了此筆交易，該發言人表示，由於Citadel在紐約公園大道425號的辦公室開張，Ken Griffin需要在紐約城找一個住所。

業內資深人士認為，這筆交易可能也是全世界最昂貴的公寓交易記錄之一。據佳士得國際房地產公司（Christie’s International Real Estate）統計，全球最貴公寓交易是2017年一棟價值3.61億美元（約112億台幣）的香港山頂豪宅。

格里芬購入的這棟公寓在中央公園南220號，位於第七大道和百老匯之間，由建築事務所Robert AM Stern Architects設計。該建築已吸引許多富有又知名的買家，包括Och-Ziff資本管理集團創辦人Dan Och及英國知名搖滾歌手史汀（Sting）及其妻子等。據知情人士透露，該公寓總面積有24000平方英尺（約674坪），並無附帶任何家具及裝潢。

這位著名的對沖基金經理人19歲就在哈佛大學的宿舍裡開始他的投資之路，格里芬不僅提前畢業，更迅速贏得了可轉換債券天才交易員的稱號。他在1990年創辦了對沖基金Citadel，20幾歲便從中賺取數十億美元。

格里芬的消費力可說是大眾有目共睹的。據華爾街日報報導，今年稍早，格里芬已斥資5875萬美元買入好幾個位於芝加哥的公寓，創下該城市有史以來最高的房屋買賣紀錄。另外，他又以6000萬美元的價格買下一套邁阿密海灘的Faena House頂層公寓，再度創下邁阿密公寓樓的最高交易紀錄。根據公開資料顯示，格里芬自2012年以來，已花費近2.5億美元在佛羅里達州棕櫚灘建造了一座豪宅。據知情人士透露，本月稍早前，他以約1.22億美元的價格收購了倫敦一座住宅，這是倫敦市有史以來最昂貴房產交易之一。

格里芬的消費不僅限於房地產，他曾於2016年豪擲5億美元從娛樂大亨大衛格芬（David Geffen）手中買下2幅名畫，其中一幅的交易金額更創下全球藝術品最高交易紀錄。這兩幅作品分別是滴畫大師波洛克（Jackson Pollock）於1948年創作的《Number 17A》，及抽象表現主義畫家庫寧（Willem de Kooning）於1955年創作的《Interchange》，兩幅畫的拍賣價格分別為2億美元及3億美元。另外，格里芬也於2017年向芝加哥大學捐贈了1.25億美元作為該校經濟學系的支援，這是該校收過最大筆金額的禮物。