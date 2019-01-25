別因放長假傷了荷包　過年前必須關注的6件理財事

▲▼農曆年有9天長假，銀行不營業，但是事關自己的金錢，民眾在年前應該要注意理財事（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

農曆年有9天假期，民眾除了開心要放一個大長假之外，銀行也停止營業，銀行提醒，民眾放假前必須要注意的6件理財事，避免損及自己的權益喔。

一，就是要注意信用卡帳單、結帳以及繳款日：過年期間，與民眾最攸關的信用卡帳單問題，結帳日或繳款日若落在年節期間，如果出國沒有注意，民眾也會很擔心，有延遲繳納的問題。其實銀行在年節期間不會催帳，多會調整至年後再結帳或繳款，以永豐銀行為例，若卡友結帳日或繳款日為年節期間，則會彈性調整為年後結帳與繳款，所以要繳交費用的卡友，可以等到開工、上班之後再繳交卡費。

二，存款要注意到期日以及利率計算：銀行業者表示，若有投資定存的民眾，可留意無論台、外幣定存，過年期間均享有利息計算，到期日若適逢年節期間2月2日到10日，則將於營業日2月11日結清入帳，到期日至給付期間也享有利息，例如：到期日為2月5日者，2月6日到10日仍享有定存約定利率。

三，ATM(自動櫃員機)不只提款，還可以存款：過年有資金需求，在過年期間也有收入，像是紅包、打牌贏得的獎金，但手握大筆現鈔總不踏實。銀行表示，民眾都知道，ATM是不打烊的，但是ATM不只可以提現，因應資金需求，還可以因應民眾存款需求。

但是，ATM存款也有限額，銀行表示，年節期間需求現金，ATM提款機每日累積提款金額上限為10萬到15萬元；若領到紅包、想要先存入帳戶避免遺失，可透過分行、超商等ATM存入，無卡存款與跨行存款每日累積上限為3萬元。

▲民眾如果有定存、保單、基金理財，應該要注意利率、分紅的計算方式，以及要提前贖回應如何辦理(圖／資料照)

四，換新鈔：八大行庫都在1月28日開始換新鈔，中央銀行，自1月28日起至2月1日，可以在全省台的台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，共453個據點提供民眾兌換新鈔服務。

七家銀行有370家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的25家指定兌鈔郵局，都有開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾換新鈔需求；另有58家在偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

過年包紅包換新鈔看這裡！全台共453個銀行據點 1月28日開跑

五，保單分紅給付時間：過年前保險公司都會將在假期中到期的滿期金提前在假期前發放，滿足民眾資金需求以及讓民眾過一個好年；但是保單的分紅，分紅若為過年假期，保險公司將於年後第一個營業日分配，年節期間則不另計利息。

六，基金贖回期間：不少民眾理財會買基金，不過基金易受「市場波動影響」且「市場又是瞬息萬變」所以部分民眾並不放心將基金「放過年」，銀行業者表示，民眾投資基金若希望年前贖回，建議提前3~7個營業日辦理，以台股基金為例，贖回作業需3~4個營業日；境外基金入帳時間較長，建議要更長的時間。