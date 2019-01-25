台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

▲經濟自由度創史上最好名次，勇奪全球第10名。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

今日美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)與華爾街日報共同發布「2019經濟自由度指數」(2019 Index of Economic Freedom)，我國在180個經濟體中排名第10名，比去年提升3名，在亞太地區43個經濟體中名列第5，比日本韓國都還好，這也是2008年改變評比方式以來，台灣最佳成績。

國發會表示，這次經濟自由度的評比結果更顯示，台灣在高度經濟自由化方面的努力已獲國際肯定，國發會未來將持續督促各部會推動鬆綁，並每年將相關機關改革措施彙整提供傳統基金會參考，以利該會於評比時充分掌握我國各項改革進展及成果。

國發會指出，分析這次排名往前，這跟去勞動基準法的修法有關，因調整勞動條件以兼顧勞資雙方權益，促使勞動市場彈性提升，我國在「勞動自由」評比項目大幅進步6分，是總體排名提升的最主要原因。另外我國在「財產權」、「司法效能」、「政府支出」、「財政健全」、「貨幣自由」、「貿易自由」等方面，表現都較去年進步。

值得注意的是，傳統基金會建議台灣在推動減少對中國大陸過度依賴的政目標時，應進一步提升競爭力與持續開放。

▼經濟自由度創史上最好名次，勇奪全球第10名。（圖／取自國發會）