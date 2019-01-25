蘋果最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

▲iPhone XR擊敗iPhone XS系列兩款手機，成為美國最暢銷的iPhone 新機。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

美國蘋果公司在去年一次發表三款新iPhone，但現在據一份研究機構報報指出，在美國，旗艦新機iPhone XS系列的銷量約只有25%，較iPhone XR來的差。

據新浪網報導，消費者研究機構CIRP的數據顯示，美國最暢銷的iPhone並非去年發表的旗艦新機iPhone XS系列，而是主打「經濟實惠」的iPhone XR。iPhone XS系列兩款手機的銷量合計僅略高於25%，但iPhone XR銷量則將近有40%。

該組數據也指出，在去年發表的三款新iPhone中，iPhone XS Max的銷量甚至比iPhone XS高出兩倍，因此iPhone XS被選為最不受歡迎的新iPhone。未來甚至可以假設，iPhone XR賣出4支，才會有一支iPhone XS被賣出。

CIRP聯合創始人Mike Levin表示，從第一代iPhone以來，蘋果每擴充一個存儲空間就會帶來100美元的溢價。而為iPhone存儲空間買單的用戶比例從上一季的33%增加到本季的38%。按照目前的狀況，Mike Levin推斷，蘋果可能會將其平均售價提升到800美元以上。

據了解，蘋果公司預計於1月29日公布第一財季財報，與過去不同的是，這次蘋果將不會再公布iPhone各機型的具體銷量。