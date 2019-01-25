春節出國漫遊最多2天免費吃到飽　電信業優惠一次看

▲今年春節假期不少民眾已經規劃出國旅遊。（圖／記者吳珍儀攝）

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節今年有9天長假，不少民眾已經準備好要出國旅遊，五大電信業者趁機祭出國際漫遊優惠，主要以針對日、韓、星、馬漫遊為主，最低甚至平均每天漫遊上網只要20元，也有較遠的歐美漫遊費用，讓消費者可以貨比三家再做選擇。

中華電信針對中港澳、日韓，還有泰國、菲律賓、印尼等東南亞國家及大洋洲推出以量計價、日租上限298元，中港澳、日韓，泰國、菲律賓及紐澳7天使用5GB數據流量888元，再送10分鐘的國際語音通話，相當於一天約127元，另外歐洲特定國家15天使用1GB特價968元，美加10GB可用15天1,988元，並推出台商一路發，中港澳國際漫遊上網費一個月1,688元上網吃到飽。

台灣大哥大自1月28日起，全新推出「2019出國上網攻略」，首波針對計畫前往韓國、新加坡、馬來西亞的民眾，2月底前只要上台灣大哥大官網申辦「漫遊上網吃到飽 4-30日型，1天199元」方案，並完成登記程序，其中2日費用就由台灣大哥大買單，以出國4天為例，原價796元優惠後只要398元，平均每日上網吃到飽只要99元，優惠只到3月底。

▲遠傳漫遊平均每天最低只要20元。（圖／業者提供）

遠傳推出輕量漫遊上網方案「亞洲輕量包」，可暢玩新/馬/韓/港/澳，1GB優惠價199元，使用效期長達10天，平均每日漫遊上網只要20元，再加上用戶獨享「機場接送」專車優惠，在出國預訂享優惠價799元，相當於市價62折，為用戶省下荷包。

遠傳「亞洲輕量包」適用國家共有新/馬/韓/港/澳，用戶可直接在遠傳電信官方網站、遠傳行動客服APP申請，也能透過客服專線手機直撥888/123申購。當用戶在國外時，傳輸量快用完會收到提醒簡訊，直接回傳免費簡訊，就可輕鬆加購$99/500MB。

▲台灣之星瞄準長假海外旅遊商機。（圖／業者提供）



台灣之星針對出國上網再推優惠，即日起至2月28日，日本、韓國原號漫遊上網吃到飽原價$388，現在下殺每日$188起，T-Club禮程金星、鑽星VIP還可加碼再折$100，最低每日只要$88起；熱門長程國家也同步祭出優惠，針對國人喜愛前往的美國、澳洲及近年新興人氣旅遊國冰島等三個國家原號漫遊上網吃到飽每日也只要$288，T-Club禮程金星、鑽星VIP同樣加碼再折$100、最低每日$188就可享免租機換卡的出國上網服務。

同時台灣之星新推的「4G迎春紅包優惠方案」，單辦門號月租499元不限速4G上網吃到飽，再送2,400元通話金、以及日本、韓國日租漫遊上網吃到飽3天免費。

亞太電信則是鎖定中港澳及日本推出日租促銷價296元、韓國、新加坡、泰國及印尼等東南亞國家及美國祭出日租196元促銷價。

▲五大電信漫遊優惠整理。（資料來源／各大電信）