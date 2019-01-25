封關前夕不畏美股摔跤　台指期一開盤衝破9900點大關漲近70點

▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在美中貿易談判、美國政府關門的危機尚未解除，市場觀望氣氛濃厚，美股漲多跌少，不過日、韓股則同步走揚，台指期今（25）日開高走高，早盤上漲近70點，一開盤隨即叩關9900點關卡，電子期指、金融期指力守紅盤之上。

美中貿易談判蒙上陰影，加上美國政府停擺，市場觀望氣氛濃厚，美股4大指數漲多跌少，其中道瓊工業平均指數終場下跌22.38點，跌幅0.09%，收在24553.24點；那斯達克指數也漲47.69點，漲幅0.68%，以7073.46點作收；標準普爾500指數收高3.63點，漲幅0.09%，收報2642.33點；費城半導體指數尾盤上漲67.96點，漲幅5.73%，收1253.91點。

股期雙市震盪走高，台股昨天以9865點開出，在權值股買盤拉抬下，最後一盤爆出78億元，一舉收復5日線，終場上漲30.72點，收在9877.12點，成交金額831.12億元，三大法人同步站在買方，合計買超23.86億元，其中自營商買超2.1億元，投信買超0.5億元，外資及陸資買超21.26億元。

台指期周四也震盪走高，3大期指漲多跌少，尾盤上揚44點，以9863點作收，與現貨相較，逆價差14.12點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4544口至2萬6740口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3442口至5萬1696口。