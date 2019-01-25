烤麵包機滋滋作響！她一看嚇歪…「地毯蟒蛇」被烤熟惹

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澳洲昆士蘭省布里斯班24歲女子黛薇絲（Salleena Davis），13日上午在烤鬆餅時，忽然聽到麵包機傳來異常的「滋滋」聲響，她探頭往麵包機一看，竟然發現一隻「活著的蟒蛇」躲在裡面。

據《每日郵報》報導，黛薇絲早上一如往常的把英式鬆餅切開，再丟進從櫃子拿出來的烤麵包機裡，大約10秒過後，麵包機開始發出「非常響亮的滋滋聲」，黛薇絲以為是鬆餅烤焦了，於是探頭看，隱約看到一條東西正在慢慢移動，再仔細一看，發現原來這竟然是一隻還活著的蟒蛇...！

▲麵包機似乎有異狀。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）



非常怕蛇的黛薇絲急忙打電話給男友求救，沒想到當男友抵達時，麵包機因為短路而冒得整個房子都是煙，兩人趕緊把麵包機拿到外面花園，然後把蛇抖出來，但牠卻一動也不動了。

由於黛薇絲要趕著上班就出門了。而男友表示，後來小蟒蛇有稍微移動了一下，於是他就把蛇丟進灌木叢，「不太確定小蟒蛇是否還活著，因為真的燒得太厲害了。」

▲小蟒蛇躲在烤麵包機裡 。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）



黛薇絲說，牠看起來像是地毯蟒蛇，而且體積很小，應該只是一個蟒蛇寶寶，由於後來在放麵包機的櫃子上發現一個小洞，推測是蟒蛇是從這個小洞鑽進去的。她驚恐表示，「事情發生後我就再也沒有用過烤麵包機，只要想到就覺得非常噁心，我一輩子都不會忘記那個滋滋聲。」

▲地毯蟒蛇 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）