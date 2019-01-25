猩猩拉女義工手「咬斷大拇指」　動物園：這不是牠的錯

▲「Bajik」把動物園女義工大拇指咬斷。（圖／翻攝自Facebook／The Toledo Zoo）



國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州的托萊多動物園（Toledo Zoo）發生猩猩咬人事件。日前一名女義工在餵食籠中的猩猩時，不料猩猩竟突然拉住她並咬她的手臂，當場把女義工的大拇指給弄斷。園方表示，該隻猩猩沒有意圖要傷人，「這不是猩猩的錯。」

據《福斯新聞網》報導，這名女義工於19日下午帶著兩名工作人員在餵養14歲雄性猩猩「巴吉」（Bajik）時，巴吉突然從伸手穿過欄杆之間的小縫隙，咬住女義工的手臂，然後一陣混亂糾纏後，該名女義工的大拇指就這樣掉落了，她趕緊送往醫院接受治療，由於現場沒有監視器，所以動物園還正在釐清大拇指掉落的真正原因。

動物園副總裁莫里亞蒂（Shayla Bell Moriarty）表示，「猩猩從未走出圍欄或對民眾構成任何危險，發生這件事並不是牠們的錯，猩猩本來就會試圖想抓住東西，而牠們有時又會『把嘴巴當成另一隻手』，這是工作人員在靠近圍欄時就必須知道的。」

事後，動物園官員在Facebook上寫道，「我們真誠地感謝大家對該義工和巴吉的關心，目前巴吉依舊在園內給人們觀賞，牠絕對不會因為此事被人道毀滅，日常護理或行程也都不會因此改變。」

據報導，巴吉於2005年於托萊多動物園出生，而這名女義工在該動物園服務了18年，看著巴吉長大。