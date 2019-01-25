魔術師大衛布萊恩職涯規畫　全靠「1美元原則」完成

▲全球知名魔術師大衛布萊恩（David Blaine）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

全球知名魔術師大衛布萊恩（David Blaine）靠著其精彩的表演累積了不少財富，近日他分享自己的職涯選擇經驗指出，他都靠著「1美元原則」來做出選擇。

據CNBC報導，布萊恩22日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）上表示，「每當我必須做出決定時，我會以『1美元原則』來判斷，想想自己是否會為了1美元做這件事。若是為了表演，我的答案是否定的，因為我不會為了任何價錢去表演；若答案是肯定，無論交易是什麼，我都會這樣做。」

布萊恩指出，透過這個「1美元原則」，能夠讓他「停下來」，防止他被錢蒙蔽雙眼，並對職業選擇產生分心，「這讓我頭腦清醒」但他強調這並非最有「經濟效益」的思考策略，但「它能讓我專注於我想要實現和做的事情。」

1997年，布萊恩從一部電視轉播特別節目發跡，他強調，「我不是在工作，我正在做我喜歡的事情。不斷的練習，有助於我變得越來越好。」而布萊恩也因此在事業上闖出一片天，據「財富」雜誌估計，布萊恩是2018年世界上收入最高的魔術師之一，總收入上看1350萬美元，其中主要來自其北美的巡迴演出。

布萊恩認為，「我認為魔術可以幫助人們思考他們認為不可能的事情，他們會想到許多的可能性。」