汐止小學生沒早餐吃「午飯留一半給妹」　張淑芬：政府別只顧選舉

▲張淑芬推動惜食計畫，丈夫、台積電創辦人張忠謀一度反對，她反駁「你不懂」，直接用行動證明。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

台積基金會董事長張淑芬推動惜食計畫，獲得食品大廠奇美、新東陽等董座支持，她在記者會上提到，過去以為只有偏鄉地區的孩童無法溫飽，沒想到後來聽聞新北市汐止區竟然有小學生沒早餐吃，甚至得把營養午餐留下一半帶回家給妹妹，自己積極向高層官員寫信請求協助，卻都沒有收到直接回覆，讓她相當失望，希望政府官員能正視人民的需求，而不是只顧著選舉。

一談到兒童的飲食，張淑芬分享自己聽過的案例，過去一直以為只有偏鄉地區的學童吃不飽，後來在一次聊天時從朋友口中得知，新北市汐止區就有小學生沒早餐吃，還得把學校的營養午餐留下一半，只為了帶回家給妹妹當晚餐，讓她十分震驚，畢竟誰也想不到這樣的事情會發生在都市。

隨後，張淑芬主動寫信積極向高層官員陳述這件事，希望由政府出手幫助弱勢學童走出困境，結果遲遲沒有收到正面且直接的回覆，轉向衛福部求助也不是很順利，讓她覺得很失望，因此也期望能透過這次的年度記者會呼籲政府官員，應該要看到人民真正的需求，而不是只顧著忙選舉。

縱使民間的公益活動無法顧及所有弱勢族群，張淑芬依舊致力於行善，這次也宣布推出最新的惜食計畫，關於浪費食物的問題她想了很久，一開始想和超商討論是否能將即期品送到有需要的人手中，後來因為沒把握能在短時間內送達目的地而作罷，但全聯董事長林敏雄力挺這個行動，甚至給出「別人跟我要（食物）我不給，但妳跟我要我給妳」的超暖回應。

▲張淑芬聽聞汐止竟然有小學生沒早餐吃非常驚訝。（示意圖／ETtoday資料照）

張淑芬表示，惜食計畫最困難的就是鮮食運送，即使運送5年食物，只要有一餐出事就可能會被告，而她代表的是台積電而非個人，才會暫時先中斷鮮食運送的想法，直到奇美董事長宋光夫主動找上門才出現轉機，因為奇美食品公司本來就是專門製作冷凍食品，運送上只要有冷凍櫃就很好保存，對方也願意捐出包裝NG品，讓惜食計畫往前跨出一大步。

而台積電基金會目前定調的惜食方案，是為弱勢族群提供新鮮的冷凍食品及送餐服務，另外捐出冰櫃給4個機構，加上奇美食品的新鮮食物，分別送到17個弱勢據點，運送地區遍及屏東、花蓮東海岸、台南麻豆、嘉義水上、台中霧峰等地。