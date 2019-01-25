　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

iPhone 2018全球出貨2.25億部　中國大陸出貨卻掉2成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲蘋果iPhone 2018年全球出貨2.25億部，但中國大陸地區出貨卻掉2成。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

蘋果iPhone的銷量在近年出現放緩，尤其是在中國大陸這塊核心市場，蘋果甚至因此在本月初下調獲利預期，同時也祭出多種優惠方案，希望能挽回消費者換機的慾望。

據新浪網分析研究機構旭日大數據的報告報導，分析了蘋果公司2018年iPhone的相關統計報告。報告指出，去年全球iPhone出貨量約為2.25億部，較2017年略有成長，全球市佔約為15%，僅次於南韓三星。而在高價位手機出貨佔比，透過iPhone X、iPhone XR、iPhone XS系列的拉抬下，價位落在9000元人民幣以上的佔比約為9%。

而已不同地區來看，美國作為iPhone第一大市場。仍持續在成長，去年出貨約為6700萬部，其中iPhone 8、iPhone X、iPhone 8 Plus最為暢銷，銷量分別為1201萬部、1014萬部、994萬部，佔比則為18%、15%、15%。

相比之下，iPhone在中國大陸的表現就相當差，出貨量下跌近兩成，僅剩4356萬部，其中iPhone X、iPhone XR、iPhone XS系列佔比約為6成，若分開來看，iPhone X佔比為36％、iPhone 8 Plus 16%、iPhone XR 10%，但iPhone XS系列表現卻不佳。

而在日本、西歐、加拿大與俄羅斯市場，佔比高的iPhone皆非iPhone XS系列，可見蘋果去年發表的三款新機，對消費者的吸引力不高。旭日大數據認為，蘋果今年若想重振旗鼓，必須要加大創新力度，促使消費者新機。此外，過高的售價也是蘋果必須去面對的問題

ET快訊
他忘記拿太空包下車…幾天後資深菇農讚嘆「台灣農業重大突破」
老闆半夜傳訊「別打混」！超商大夜店員一句神回　老闆踢鐵板

關鍵字：iPhone,出貨,全球,中國大陸,美國,售價,創新

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

台日金融往來密切　日本鹿兒島銀行將來台設據點

魔術師大衛布萊恩職涯規畫　全靠「1美元原則」完成

春節出國漫遊最多2天免費吃到飽　電信業優惠一次看

美費半狂飆帶動台電子股氣勢大振　台股開盤漲逾60點飛躍9900大關

投資人利多　銀行、投信也買得到台股ETF了！

封關前夕不畏美股摔跤　台指期一開盤衝破9900點大關漲近70點

台積電董娘駐顏有術　張淑芬秘方：自信最美

iPhone 2018全球出貨2.25億部　中國大陸出貨卻掉2成

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

蘋最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

台日金融往來密切　日本鹿兒島銀行將來台設據點

魔術師大衛布萊恩職涯規畫　全靠「1美元原則」完成

春節出國漫遊最多2天免費吃到飽　電信業優惠一次看

美費半狂飆帶動台電子股氣勢大振　台股開盤漲逾60點飛躍9900大關

投資人利多　銀行、投信也買得到台股ETF了！

封關前夕不畏美股摔跤　台指期一開盤衝破9900點大關漲近70點

台積電董娘駐顏有術　張淑芬秘方：自信最美

iPhone 2018全球出貨2.25億部　中國大陸出貨卻掉2成

台北神級水餃店CP值超高　渾圓飽滿內餡超多汁

蘋最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

信用卡刷不過惱羞！ 2女竟「摔吸管+爬櫃台」　大鬧美食街

台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

詹皇、字母哥任全明星隊長　唐西奇球迷投票第3高仍無緣先發

手排愛好者有福了！小改款馬自達MX-5可望在台導入手排版本

台日金融往來密切　日本鹿兒島銀行將來台設據點

信義區最潮運動場現身新光三越A11　屋頂籃球場、LIVE音樂舞台網美瘋打卡

13.8萬學測考生出動「走廊猛K祕笈」　學生5科全考：多保障

長得好看常被客人揩油性騷擾　女神雪碧演出「按摩妹的告白」

財經熱門新聞

汐止童沒飯吃　張淑芬：別只顧選..

Dyson年狂銷444億　創辦..

上班族荷包大失血　紅包預算逾1..

領到了嗎？上班族年終平均4.2..

股民注意了！30日封關後2天　..

最悲觀經濟預測　老謝：也許是好..

iPhone 2018全球出貨..

過年送紅包！經濟部宣布汰換冷氣..

投資緊跟政策走　陸股慢牛行情

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

顧立雄看豬年台股　期望日均量維..

更多熱門

相關新聞

最悲觀經濟預測　老謝：也許是好的開始

財信傳媒集團董事長謝金河24日在臉書發文指出，2019年才剛開始，所有的經濟研究機構卻都作出最悲觀的預測，外國機構對台灣也發表悲觀的看法，但行情總在絕望中誕生，現在絕對悲觀，也許是豬年好的開始。

夏普怎麼了？　獲利好轉股價卻狂瀉

辣媽下車「拍手甩屁」！兒眼神死

金髮舞棍阿弟！　超萌電音舞步嗨全場

夫不買新iPhone！人妻拒做愛冷戰

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

《小女花不棄》床戲外洩！

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛哭

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面