iPhone 2018全球出貨2.25億部　中國大陸出貨卻掉2成

▲蘋果iPhone 2018年全球出貨2.25億部，但中國大陸地區出貨卻掉2成。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

蘋果iPhone的銷量在近年出現放緩，尤其是在中國大陸這塊核心市場，蘋果甚至因此在本月初下調獲利預期，同時也祭出多種優惠方案，希望能挽回消費者換機的慾望。

據新浪網分析研究機構旭日大數據的報告報導，分析了蘋果公司2018年iPhone的相關統計報告。報告指出，去年全球iPhone出貨量約為2.25億部，較2017年略有成長，全球市佔約為15%，僅次於南韓三星。而在高價位手機出貨佔比，透過iPhone X、iPhone XR、iPhone XS系列的拉抬下，價位落在9000元人民幣以上的佔比約為9%。

而已不同地區來看，美國作為iPhone第一大市場。仍持續在成長，去年出貨約為6700萬部，其中iPhone 8、iPhone X、iPhone 8 Plus最為暢銷，銷量分別為1201萬部、1014萬部、994萬部，佔比則為18%、15%、15%。

相比之下，iPhone在中國大陸的表現就相當差，出貨量下跌近兩成，僅剩4356萬部，其中iPhone X、iPhone XR、iPhone XS系列佔比約為6成，若分開來看，iPhone X佔比為36％、iPhone 8 Plus 16%、iPhone XR 10%，但iPhone XS系列表現卻不佳。

而在日本、西歐、加拿大與俄羅斯市場，佔比高的iPhone皆非iPhone XS系列，可見蘋果去年發表的三款新機，對消費者的吸引力不高。旭日大數據認為，蘋果今年若想重振旗鼓，必須要加大創新力度，促使消費者新機。此外，過高的售價也是蘋果必須去面對的問題。