外國遊客好給力！日本百貨免稅商品銷售額再創新高

▲日本百貨業者的免稅商品佔總銷售額的佔比逐漸提高，金額也創下歷史新高。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

據日媒報導指出，免稅商品的銷售額在日本百貨公司的總銷售額逐漸提高，可見日本百貨業者對外國遊客的消費力逐漸產生依賴，但百貨業者的總體銷售額卻下降。

據《日經新聞》報導，日本百貨店協會1月23日公布相關數據顯示，2018年百貨業的免稅銷售額較2017年成長26%至3396億日元，創下歷史新高，但在近年經濟成長放緩等因素影響下，消費者的購買力逐漸下降，去年日本百貨業總體銷售額低於6兆日圓，已經連續3年無法達陣，但免稅商品的佔比則提高至6%。

報導依上述數據推斷，目前日本百貨業愈來愈仰賴外國遊客的消費力，但由於中國大陸進行相關法令調整，影響代購業者，因此身為旅日遊客大宗的路陸客，消費力可能會減弱，進而衝擊日本百貨業。面對這樣的狀況，日本已有百貨公司增加免稅服務櫃臺，盼吸引回頭客。

雖然如此，但日本百貨的免稅商品銷售額在去年來到3396億日元，創下歷史新高，像是化妝品、食品和服飾雜貨等商品都相當受到歡迎。

報導指出，日本百貨業經連續5年陷入負成長，除了東京、大阪等大城市銷售額微幅成長0.3%外，其他地方城市則是下降約3.4%，大城市與地方城市的差距逐漸擴大。去年日本夏季颱風、地震天災頻傳，冬季大衣等單價過高且面臨暖冬等，都是影響日本百貨業商品銷量的原因。