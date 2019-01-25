史上最悲觀經濟預測　謝金河：也許是豬年好的開始

▲台股將於30日封關。（圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河24日在臉書發文指出，2019年才剛開始，所有的經濟研究機構卻都作出最悲觀的預測，外國機構對台灣也發表悲觀的看法，但行情總在絕望中誕生，現在絕對悲觀，也許是豬年好的開始。

謝金河表示，國際經濟研究機構都對今年的經濟做出相當悲觀的預測，世界銀行年度展望報告以「天要黑了！」來表示下調全球經濟成長目標值，IMF三個月兩度下修經濟數據，高盛也估計中國大陸今年GDP只有6.2%。而在達沃斯世界經濟論壇，參與調查的全球CEO當中，有29％的人對今年經濟前景感到十分悲觀。而中國大陸領導人習近平近期在中央黨校開會也難得說出「黑天鵝」和「灰犀牛」等字眼。

這些外國機構同樣對台灣的經濟持悲觀看法，美國商會有近九成的企業人士擔心台灣的缺電問題，46%的德商則對兩岸關係感到憂慮。經濟研究機構對今年台灣的GDP成長目標值預測，從中研院的2.45%到中華經濟研究院的2.14%，保二論調最近也開始出現，看得出大家愈看愈悲觀。

台股30日將封關，豬年將至，台股要到2月11日才開紅盤，漫漫長假，投資人必須面對抱股過年的考驗，股市交易量在封關前可能急涷。但謝金河認為，行情總在絕望中誕生，現在絕對悲觀，也許是豬年好的開始。