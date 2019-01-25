過年9天至少花3.5萬！　上班族荷包大失血紅包預算12374元

▲根據調查，高達9成上班族今年打算包紅包，平均預算達1.2萬元。（示意圖／記者劉姵呈攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節即將到來，對上班族來說，年節開銷最大的莫過於「發紅包」，根據人銀行調查，逾9成上班族今年會包紅包，平均總預算達1萬2374元；春節9天總花費預算，每人平均3萬5704元，換算下來1天約為3967元，預估所創造的「豬年春節連假消費」商機上看3235億元。

yes123求職網最新調查顯示，今年春節假期長達9天，在可複選的情況下，有66.5%的上班族打算和親人、朋友聚餐，52.2%準備返鄉探親，44.3%選擇在家睡覺補眠，35.2%則是到親戚家拜年，有34%要到寺廟拜拜，祈求工作運勢，其他過年期間熱門活動，還包括在家看電視及看DVD、安排國內旅遊、逛街購物、安排國外旅遊以及上網找工作。

調查發現，上班族過年計畫這麼多，預估這9天下來的總花費預算，每人平均達3萬5704元，平均1天約為3967元；若以全體受僱就業者906.2萬人推算，勞工朋友們所創造的「豬年春節連假消費」商機，估計將上看3235億元，對於挹注台灣經濟的效益，確實不容小覷。

▲調查也發現，上班族發紅包的對象，逾7成的人會發給父母及其他長輩。（示意圖／記者李毓康攝）

至於年節對大筆支出莫非就是發紅包，高達91.6%的上班族指出，「豬年過年」會包紅包，而且壓歲錢的總預算，平均落在1萬2374元；若與狗年相比，其中又有49.3%的人預算是一樣，另有26.6%則是變多、24.1%預算比起去年是變少。

進一步分析紅包縮水原因，最主要是上班族擔憂生活開銷變大，排擠到預算，其他還有公司沒加薪、擔心年終獎金和分紅減少、擔心被公司裁員、擔心被公司減薪，放無薪假。

至於豬年發紅包的對象，調查發現，有高達四分之三的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給自己的小孩、晚輩親戚，或者是同輩親戚，以及配偶或情人、朋友或同事的小孩。