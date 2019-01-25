「投資陸股，緊跟政策走」　投資人聚焦2大題材獲利機率高

▲大陸祭出多項政策，陸股露出一線曙光，市場預期緊繃態勢將暫緩。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

1月上旬美中貿易磋商大抵和平落幕，大陸承諾購買美國農產品、能源、製造業商品，與放寬大陸市場准入，加上大陸對美國提出「6年超過1兆美元的採購大禮包」，承諾美中2024年貿易零逆差，市場氣氛轉趨樂觀，法人教你如何跟著政策布局，自賺紅包錢。

開年以來，大陸陸續祭出多項政策，激勵陸股漸現曙光，中信中國50 ETF經理人葉松炫表示，觀察去年12月的中央經濟工作會議，定調2019年經濟計劃目標將以大規模的減稅降費為主軸，人行也在日前調降存款準備率1個百分點，加上擴大減稅降費的，貨幣及財政2策雙箭齊發，消費大受惠。

為解決中美貿易爭端，大幅開放進口是既定國策，電商平台也漸成為大陸主要消費途徑，預估2019年電商的進口銷售額將會明顯跳升，葉松炫認為，「投資陸股，緊跟政策走」，獲利契機較高。

▲美中貿易戰逐步朝向和解前進，法人認為，年後電子產業將從谷底緩步回升。（圖／CFP）

根據彭博統計，新經濟代表的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數今年的EPS預估將成長7.81%、明年更達雙位數的13.64%，可見中國境外電商／科技股相關企業表現相當值得期待。

永豐領航科技基金經理人林靜怡表示，科技巨頭蘋果下修第1季財測，電子產業第1季需求欠佳、能見度低，已經成為市場共識。不過市場預期Intel CPU缺料及遷廠等議題預期將在上半年解決，加上大陸5G頻譜發照，陸續啟動基礎建設，汽車關稅問題近期也有解，預期農曆年後電子產業基本面，將自谷底緩步回升。

林靜怡指出，台股現金殖利率與評價均相對優於國際股市，加上位於關稅休兵期，貿易戰問題朝逐漸和解邁進，因此預期台股仍有反彈行情可期，建議布局方向可朝修正過且評價遭低估的趨勢股，包括5G概念、大數據、汽車電子、規格升級、漲價概念及高現金殖利率等族群，為上半年相對看好標的。