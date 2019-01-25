投資人利多　銀行、投信也買得到台股ETF了！

▲證期局局長王詠心。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

過去投資人如果要買台股ETF只能在證券市場購買，金管會正式開放，民眾未來也能從投信、銀行投資到台股ETF，對於投資人來說管道增加，對台股市場來說可以擴大投資人參與，間接提高集中交易市場的交易量及流動性，是雙利多。

金管會表示，民眾想到投資基金，最習慣到銀行、投顧、投信去買，但若要買ETF則只能在證券市場買，為了使習慣在銀行、投信買基金的民眾也能投資到ETF，正式開放投信公司可以募集發行「ETF連結基金」，連結之後，民眾在銀行也可以買到。

證期局局長王詠心解釋，所謂「ETF連結基金」是指基金資產至少90%以上投資於單一檔投信公司本身所管理ETF的基金，因為投資於投信公司自己管理的基金，不可以重複收取經理費，所以ETF連結基金的報酬表現與ETF大致相同。

此外，王詠心表示，投資人申購買回ETF連結基金的方式，也跟一般投信基金相同。開放初期先以投信公司自己所管理的台股ETF「試行」，投資人可以透過單筆申購或定期定額方式，向基金銷售機構(例如：銀行)或投信公司來申購「台股ETF連結基金」，就能參與投資台股ETF。

另外，今天(25日)證期局也放寬法規，「ETF連結基金」投資ETF，可以超過該ETF已發行總數的10%；同時一併放寬ETF基金經理人可以兼管「ETF連結基金」。

根據證期局統計，截至2018年底，國內已有148檔上市及上櫃ETF（包含證券ETF、期貨ETF及境外ETF）掛牌交易，其中證券ETF資產規模為7244億元，占全體投信基金規模2兆5719億元的28.17%。