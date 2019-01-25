顧立雄看豬年台股　期望日均量維持1300億到1600億

▲ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台股剩下3個營業日就要封關，金管會如何看待豬年的台股走勢？金管會主委顧立雄表示，他無法預測台股大盤指數表現，但日均成交量值得關注，希望新一年台股日均成交量還能維持2017跟2018年水準。根據證期局資料，2017年日均量為1373億元、2018年為1653億元。

豬年台股會怎樣走？顧立雄表示，台股大盤指數他無法做預測，但新一年的日均成交量反而更值得關注。去年台股日均成交量還維持在1600多億元，新一年是不是還能維持這樣的動能，值得密切關注，「希望可以維持在前年(2017)跟去年(2018)之間的表現。」

根據證期局資料顯示，2017年台股日均量為1373.05億元，2018年台股日均量為1653.29億元。因此，顧立雄希望今年台股日均量能維持在1300億元到1600億元。

金管會有什麼因應之道來維持日均量動能？顧立雄說，外資是影響台股日均成交量非常大的變數，外資來去無蹤，加上美國稅制跟台美逆差越來越大的情況下，只能持續關注外資動向，持續關注之外，如何因應外資從新興市場國家，回到自己的國家後，台股日均成交量仍能維持一定動能，除了整體經濟表現會影響到散戶的投資意願，還牽涉到法人投資如何再增加，「我必須坦白講，這沒這麼容易！」但仍會研議因應之道。