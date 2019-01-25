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財訊／老房仲玩出新生意　田中央創農地空拍平台銷售翻1倍

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

烈日炎炎，羅先生手上拿著地籍圖，面對眼前比人高的雜草叢，只能聽農地仲介在馬路邊看圖說故事，曬到快要中暑，為了退休享田園之樂的夢想，他已經從台中來往花蓮超過10次，大老遠到了現場，卻常常發現旁邊竟有嫌惡設施被草遮住、草太高進不去，狀況一堆。

因為點開所有賣農地的網路資訊，清一色都是草一片，「大家都在賣『草』，但隨著科技進步，賣房子都有3D、VR（虛擬實境）、AR擴（增實境）等工具加快銷售速度，我就在想，能不能跳脫？」近來用空拍機呈現土地實景竄紅、創立全台第1個農地與農舍專業交易網站「田中央」的創辦人林峻央說。

齊柏林作品 啟發空拍靈感

近年來，中央與地方政府紛紛祭出農地農舍交易管控政策，嚴禁炒作，後來新政府上台，急欲拆除在農地上興建工廠的標的，讓農地買盤急凍，投資客縮手。但是像羅先生一樣懷抱退休夢、田園樂，想要自用的人依舊不少，根據實價登錄統計，2017年全台農地成交件數有45014筆，總金額達95億元。

田中央去年10月的委託量高達百億元，「好可怕！做了1、20年不曾遇過這種現象，甚至有屏東的地要來委託我，700多甲（1甲約3000坪），比1個城鎮還大！」其實全台賣不掉的農地太多，只差沒有一個亮點去做行銷。

今年43歲的林峻央，在房仲的資歷有17年，是東森房屋高雄路竹美美與岡山美美勵志國宅加盟店的店東，經營高雄市岡山、路竹等10多個鄉鎮，物件有6成都是農地，同時是農地講師，也醉心於當個假日農夫，甚至種植一大片園藝植栽。

2013年導演齊柏林執導的《看見台灣》，給了林峻央靈感，「我從最便宜的8、9000元空拍機玩起，到上萬元，測試中也摔壞好幾台，練習剪輯後製軟體﹑做影片，地主覺得很科技化，說我花好多錢也用心，十分埋單，讓我簽專任約，同時成交時間縮短，只要過去的1/4。」

一傳十，十傳百，閒置多年的地主因為林峻央的空拍影片，賣出農地，介紹朋友，連宜花東的地都指名要找林峻央託售，「我就想創一個專營農地的網站，大家都不看好，說平台很燒錢，但我想拚拚看，」2017年10月成立，到全台房仲店免費開課教空拍和剪輯，「還無償賣出上百台空拍機，搞得像代言人！」

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，影片觀看率與照片落差極大，用360度的VR工具比平面照片可多出8倍的點擊率，但用空拍，是多20倍。

服務有口碑 吳淡如也求助

因為看上空拍技術，主動找上林峻央的地主廖中偉表示，「我的地約1000坪，但是其他仲介拍一拍都是草，詢問的人很少，空拍後問的人變多，用空拍可以一目了然路線、附近的位置，有沒有汙染源？適不適合耕種？哪裡有水道？不用解釋半天。」…(本文節自財訊573期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,吳淡如,齊柏林,看見台灣,田中央,營收,農地農舍,林峻央

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