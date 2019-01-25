Dyson一年狂銷444億　創辦人身價暴漲900億成英國首富

▲ Dyson公司創辦人James Dyson。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

Dyson於亞洲市場的暢銷，令Dyson去年收入高達11億英鎊（約444億台幣），公司創辦人James Dyson身家也跟著飆漲30億美元（約927億台幣），以138億美元（約4264億台幣）榮登英國首富寶座，成為愛迪生以外，另一位藉發明賺大錢的英國發明家。

綜合外媒報導，詹姆斯．戴森（James Dyson）從小在去世父親任職的寄宿學校做藝術，他也非常喜歡這個領域，所以決定去倫敦的藝術學校，這也是他發現設計和思想的地方。

「這就是我想做的事情。我想要設計和創造東西。」他後來發現，最讓他感興趣的工作是他一直以來認為非常無聊的東西，就是工程。

戴森在大學時期，去了一家工程公司當工業家，他時的他對軍隊的高速登陸艇有一個有趣的想法，雖然他對船隻一無所知，但他的想法卻聽起來很有趣，他開始製造了一個原型，然後公司董事長對他說：「你最好開始銷售它」。

戴森對董事長的一番話相當茫然，並提議應該要做一些市場研究，但董事長則回他，「別煩惱了，這是一個很好的產品。無論如何，你是工程師，你知道事物的每一個螺帽和螺絲。」於是戴森跟朋友一起製造了一艘名為「海上卡車」的高速快艇，可載Land Rover大小的卡車，並在海面以一小時五十英里的速度航行。

1991年，戴森正式創立了Dyson，並先後發明了「球推車」、「無袋吸塵器」等。

戴森發現水泥廠和木材場外的巨大旋風整天都在收集灰塵，所以開始構建該技術的各種版本，但卻發現其實作用不大。他花費了四、五年的時間研究不同類型的旋風分離裝置，以使其發揮作用，他每天製作一兩個原型，甚至為了發明這個負債200萬英鎊（約8079萬台幣）。

▲ 對戴森來說，創造與發明是相當有趣的工作。（圖／達志影像／美聯社）

這一切的過程聽起來很乏味艱困，但對他來說卻很吸引人。戴森說：「我今天仍在這樣做，這總是令人興奮和失望的奇妙冒險。你所做的幾乎所有事情都是失敗的，直到你獲得一次有效的成功。」

無袋吸塵器在世界各地取得了大成功，雖然售價遠比其他吸塵機貴，但因為沒有了會令吸力減弱的集塵袋，獲得廣大消費者支持，在全球賣出了千萬部。

戴森深信不滿為發明之母，「只要對他們有助益，公眾就想購買奇怪的東西。」當發現某項物品不好用時，剛開始會很火大，但因為相信一定有更好的解決方法，便會動腦設計，所以至今發明不斷。

Dyson的成功，也讓戴森成為了英國最富有的人。Dyson三大星級產品（吸塵機、風扇、風筒）於亞洲市場的暢銷，令Dyson去（2018）年獲得了破紀錄的利潤，年收益達到11億英鎊（約444億台幣），高於2017年的8.01億英鎊（約323億台幣）。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）的數據顯示，戴森的財富增加了約30億美元（約927億台幣），達到138億美元（約4264億台幣），使其成為英國首富。

積累巨大財富的同時，Dyson與英國的聯繫似乎愈發疏遠，公司最新於宣布，目前亞洲業務迅速增長，佔Dyson總利潤的50%，因此Dyson決定將總部從倫敦遷往新加坡，在當地生產電動汽車，以更好地開拓亞洲市場。

實際上，Dyson早在去年10月就宣布投入電動車市場，預計在新加坡設立首個電動車制造廠，工廠從2020年竣工，電動車在2021年面市。而曾在Infiniti擔任高管的Roland Krueger，亦會於4月開始常駐新加坡，負責電動車項目。

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