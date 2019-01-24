　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲根據調查，今年逾8成上班族估有年終獎金，平均可領4.2萬元入袋。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

每到歲末之際，年終獎金發放總是幾家歡樂幾家愁，根據人力銀行統計，逾8成上班族預估會領到年終獎金，平均有4萬2104元，不過卻有2成7上班族坦言，恐怕是領不到年終獎金，同時也會降低過年期間的消費意願。

根據yes123「上班族過年計畫與連假商機調查」，今年春節連假長達9天，恰好卡到許多企業5或10號的發薪日，有42.3%企業選擇「2月1日前，且先入帳整月薪資，1月26日到1月31日的出缺勤、加班費下月算」，另有35.3%屬於「2月1日前，但僅先入帳1月25日前薪資」，剩下22.4%則打算「2月11日新春開工後」發放元月薪資。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲調查也發現，春節連假長達9天，恰好卡到許多公司的發薪日，有4成3願意提前發薪，讓員工好過年。（示意圖／記者周宸亘攝）

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業能夠多體恤年節期間勞工的開銷，盡可能提前發放完整一個月的薪資，甚至更棒的佛心老闆、幸福企業，甚至與年終獎金同一天入帳，而且針對有返鄉需求的員工，鼓勵「不扣薪」提早下班去搭車、搭機。

年關將至正是最需要用錢的時候，不少上班族期望靠年終獎金來應付，高達8成3的上班族預估將領到的年終獎金，平均可望領到4萬2104元，不過也有2成7的人自認將領不到「0元」。

調查也發現，有66.7%的上班族指出，願意與家人共享年終獎金，不過假如沒有領到這筆錢，仍有29.2%的人指出，會隱瞞家人無年終的消息；一旦年終獎金不如原本預期，更有高達九成(90.2%)的人表示，「會降低」過年期間的消費意願。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
渣男最愛下手「女生類型Top5」　狂被騙還以為是真愛？
好市多為何要檢查顧客收據？　店員曝背後「暖心原因」
馮偉衷已受訓7次仍被輾斃！　軍方曝「奪命關鍵原因」

關鍵字：年終,企業,上班族,薪資,過年,春節,消費,獎金,員工,返鄉,yes123

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

870萬上班族春節想賺外快　5大熱門打工..「年貨大街銷售人員」才排第3

10大創業最短命行業出爐　踩到3紅海地雷最短18天就陣亡

上班族參加尾牙「只想好好吃飯」　最討厭5大橋段..上台表演才排第4

五六七八年級生尾牙最愛藝人大公開　五月天「十連霸」奪下團體寶座

年後822萬上班族想跳槽　10關鍵理由曝光..「沒升遷機會」才排第3

企業年終排名出爐　資訊業1.99月最多、不動產業0.98月墊底

影／新鮮人首份工作起薪2萬7042元　這科系吊車尾才2.4萬超辛酸

半數上班族年後計畫轉職　夢幻高薪工作Top 10..航空業才排第4

7成8上班族肯定「月薪低於4萬禁寫面議」　這族群求職者受惠最大

10大超雷「尾牙抽獎禮物」　上班族收到絕對翻白眼

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包　賺年終過好年

你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

和興集團「星潮」美食雙品牌發威　去年營收突破2億元大關

彰銀預定　明年初前設立休士頓分行

旺宏盧志遠：上半年很艱難、但擴產計畫不變

台化尾牙提推動循環經濟　盼兩岸關係能穩定向前

「髒髒包始祖」德麥食品大陸擴廠　「產能增加2.5倍！」明年啟用挹注營運

經濟部加碼研發投資人才培育抵稅　財政部有異見

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

影／金管會找8年級正妹當小編？　顧立雄笑回「找棉花糖男孩」

緝毒小組「業績掛零」太魯蛇　斜槓「臥底賣炸雞」爆紅

旭村盃／外出比賽房間像打仗　足球賽的生活教育

《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

小雞躲過血口變「熊麻吉」　團隊看呆：最強奇「雞」！

LV春夏男裝必入手！　螢光半透明Keepall手袋潮人已搶翻

旭村盃／田徑足球雙棲　飛毛腿黃庭琛帶傷主動請纓捧冠

《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉 日本創作抱走三大獎

旭村盃／萬思渢深耕台東10年　踢球教英文推學生走向世界

EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友

汽車駕駛「禮貌讓過」卻釀災...　後方機車擊落雙黃線迴轉騎士

財經熱門新聞

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

台彩春節加碼8億元　大樂透連開..

過年送紅包！經濟部宣布汰換冷氣..

棄北大光環創業成龍頭　盲目擴張..

又便宜又省時　換外幣攻略公開

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣..

緯創尾牙喊加薪5%　和碩人人有..

中鋼董座：鋼市內需下半年邁入旺..

放大紅包理財術　專家解密：買E..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

過年最討厭的10句話　朱立倫演給你看

過年將至，最怕親友問的10句話，前新北市長朱立倫通通演給你看！像是「什麼時候生小孩？」、「今年有對象了嗎？」、「你現在薪水是多少？」等，他向長輩喊話，這些都是年輕人最不喜歡的10句話，不如換個方式表達關心，拿出他所推出的「祝福話紅包」。

盧秀燕「4項不可」　邀民春遊台中

清運業者嘆：人家圍爐，我圍焚化爐

喜氣！馬來西亞5大春節景點

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

女植物人產子案　兇手抓到了！

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面