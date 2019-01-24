你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

▲根據調查，今年逾8成上班族估有年終獎金，平均可領4.2萬元入袋。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

每到歲末之際，年終獎金發放總是幾家歡樂幾家愁，根據人力銀行統計，逾8成上班族預估會領到年終獎金，平均有4萬2104元，不過卻有2成7上班族坦言，恐怕是領不到年終獎金，同時也會降低過年期間的消費意願。

根據yes123「上班族過年計畫與連假商機調查」，今年春節連假長達9天，恰好卡到許多企業5或10號的發薪日，有42.3%企業選擇「2月1日前，且先入帳整月薪資，1月26日到1月31日的出缺勤、加班費下月算」，另有35.3%屬於「2月1日前，但僅先入帳1月25日前薪資」，剩下22.4%則打算「2月11日新春開工後」發放元月薪資。

▲調查也發現，春節連假長達9天，恰好卡到許多公司的發薪日，有4成3願意提前發薪，讓員工好過年。（示意圖／記者周宸亘攝）

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業能夠多體恤年節期間勞工的開銷，盡可能提前發放完整一個月的薪資，甚至更棒的佛心老闆、幸福企業，甚至與年終獎金同一天入帳，而且針對有返鄉需求的員工，鼓勵「不扣薪」提早下班去搭車、搭機。

年關將至正是最需要用錢的時候，不少上班族期望靠年終獎金來應付，高達8成3的上班族預估將領到的年終獎金，平均可望領到4萬2104元，不過也有2成7的人自認將領不到「0元」。

調查也發現，有66.7%的上班族指出，願意與家人共享年終獎金，不過假如沒有領到這筆錢，仍有29.2%的人指出，會隱瞞家人無年終的消息；一旦年終獎金不如原本預期，更有高達九成(90.2%)的人表示，「會降低」過年期間的消費意願。