台化尾牙提推動循環經濟　盼兩岸關係能穩定向前

▲台化公司今天舉辦年終暮年會，希望今年兩岸關係能穩定發展，另外也要推動循環經濟，增加企業發展。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台化公司（1326）今天（24日）舉辦歲末暮年會，台化副董事長洪福源表示，2018年合併營收4079億元，稅前盈餘有486億元，每股盈餘9.31元，雖然第四季表現不如預期但整體還是創下多個歷史次高紀錄。今年希望今年兩岸關係能穩定發展，另外也要推動循環經濟，增加企業發展。

洪福源指出，過去台化努力降低生產成本，不過能拿出來「榨油的都已經被榨乾」，今年要靠人工智慧AI及大數據來將低生產成本，也要讓成品品質更穩定，另外也要降低下腳料等廢棄物，因此要推動「循環經濟」，減少廢棄物，增加營收。

洪福源還說，過去生產的成品被拿去製成漁網，不過使用後就會有破損的情況，過去破漁網都只拿去做成下腳粒，現在希望重新散聚、變成原料重新投入生產，成為循環經濟的一環。

展望今年，洪福源認為，由於中美貿易戰衝突還沒解除，油價可能還會有變化，雖然各產油國希望維持穩定油價，但是擔心地緣政治打破過去的協議，另外貿易衝突也影響全球，現在美中兩國正在談判，兩國都希望有好結果。

值得注意的是，前幾天台塑總裁王文淵提到兩岸關係希望能和平不要對立。洪福源補充說，現在兩岸關係沒有很自制，但我國出口額當中有41%銷往大陸，現在跟當地市場吵架，對雙方都不好，希望能往好方向走去走，並且期望政府要拚經濟，要看到經濟在哪，就往那邊走，政府要要排除障礙，要簽訂新的FTA減少貿易障礙。？