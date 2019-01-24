經濟部加碼研發投資人才培育抵稅　財政部有異見

▲經濟部提出研發投資抵減與人才培育抵減，財政部反對。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

經濟部想要提高研發投資以及人才培育投資抵減，但是財政部長蘇建榮今（24）日表示，「不希望產創條例租稅抵減的規模再擴大」，顯示已經否定了經濟部的預告內容。

經濟部日前發出預告，希望可以加碼企業的投資抵減，包含研發投資抵減從15%提高到20%或者分三年15%；並且更新增5年的人才培訓支出抵減，採當年15％、或3年10％。但是蘇建榮表示，產創條例租稅優惠應維持現有規模，不要繼續擴大，外界解讀否認了經濟部的研發投資、人才培訓的加碼。

財政部官員表示，各部會要提出租稅優惠，必須要依據行政院所發的稅式支出評估作業、納保法及稅捐稽徵法的規定來寫。官員認為，各部會又提出租稅優惠必須要考慮必要性，也就是為何只有租稅優惠可以達到目的（企業投資）、有效性，如果推出租稅優惠的話是否可以達到預期的目的、以及可行性，不可以天花亂墜的提出租稅優惠，而無法達成。隨著時代改變，租稅優惠有適宜與不適宜，所以再提出各項租稅優惠，必須要有「落日」或者是「日出」條款，蘇建榮不希望擴大規模的主要想法在於，並非是不要增減租稅優惠，而是希望整體的減免規模可以維持穩定。

對於經濟部以營所稅稅率提高3個百分點為由，主張加碼投資抵減5個百分點，據了解，在跨部會研商時，財政部認為理由不夠充分，請經濟部補強必要性。財政部官員解釋，營所稅稅率提高3個百分點，是股利所得分離課稅稅率28％的配套，且未分配盈餘加徵營所稅稅率也由10％降為5％，實際上企業的稅負是降低的。

▼財長蘇建榮今日召開新春記者會。（圖／記者吳靜君攝）