郭董私人飛機！造價21億的G650ER商務機　全台僅有5架

▲商灣流航太G650ER造價新台幣21億。（圖／取自灣流航太官網，下同）

財經中心／綜合報導

美國商務飛機製造商灣流航太（Gulfstream Aerospace）G650ER自2016年發布以來就一直是私人噴射客機類別人氣最高的飛機之一。這款造價新台幣21億的商務飛機，全台僅有5架，分別為鴻海的郭台銘、龍巖的李世聰、頂新集團魏家與中信集團辜家所擁有。

據彭博報導，G650ER售價約為6500萬至6650萬美元（約新台幣21.13億至21.62億元），想購入這型飛機，不僅口袋得夠深，還要夠有耐心，因為全球有太多有錢人想要買下它，至少得等2年。

G650ER最多可搭載19人，最大航程達7500海浬，飛行速度可達音速0.85倍。據先前《蘋果日報》的相關報導，孰悉國內商務機市場的民航界人士比喻，有了灣流G650ER，就好像有了一架私人的空中巴士A330。該機型可從台北直飛紐約與整個美國東岸（包含佛羅里達州），等於北美全境都可以從台北直飛。

據《工商時報》報導，一架商務機一年光是保養與管理費用要新台幣0.8～1.2億元，因此推估年營收達500億以上的企業主，才有實力養商務機。而據民航局統計資料顯示，2010年松山機場商務專機起降架次為391架次，2018年已達2,101架次，呈現5.37倍成長，估計未來發展空間仍大。