勞動部調查職場幸福感　「能快樂工作」竟比薪水更重要

▲你認為職場幸福最重要的是什麼呢？

圖文／鏡週刊

勞動部台灣就業通於去年底進行「2018職場幸福攻略大調查」，報告顯示職場幸福感定義第一名是「工作氣氛融洽，能快樂工作」，占了55.46%，緊接在後的才是「擁有優渥的薪資待遇」。

調查結果顯示，職場幸福的定義的前三名為「工作氣氛融洽，能快樂工作」（55.46%）、「擁有優渥的薪資待遇」（50.37%）及「擁有穩定工作，扮演快樂的小螺絲釘」（36.94%）。

而能有效提升幸福感的方式，「加薪」高達57.13%，其次為「工作與生活平衡」（42.87%）、「能在工作中學習新技能」（34.81%）。

至於要改變工作現狀，逆襲職場，則以「培養多樣化的專業能力」占45.28%最高，其次為「和主管／同事保持友好關係」（37.96%）、「培養某項獨特且專精的專業能力」（37.59%）。

其中，有超過半數的上班族（57.5%）表示對職場滿意度達到及格程度，而多達有42.50%的人不滿意，首要因素是薪水太低，占了65.8%，其次為「工作與生活不平衡」和「無升遷發展空間」。

該調查是以台灣就業通網站求職會員為母體，並依北、中、南、東各地區與性別的母體比率隨機抽樣進行調查，有效樣本數為1080筆，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%。



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