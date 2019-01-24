獨家直擊／「阿公級米漿」半路火燒車　員工哭哭：跟老闆借的車

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市九如二路驚傳火燒車，兩名年輕人開著一部有36年車齡的紅車BMW E30從鳳山要前往鹽埕區途中，突然發現引擎冒煙，兩個人把車趕緊停到路邊逃下來，消防隊獲報趕往現場幫忙撲滅，不過看到水灌進引擎室時，汽車駕駛宛如洩了氣的皮球說幾乎都快哭了：「這是跟老闆借的車，這下該怎麼辦？」

▲老米漿火燒車，駕駛哭哭：「老闆的車」 。（圖／記者洪正達攝，下同）

消防隊員詢問駕駛可能的起火原因，有沒有可能是水箱沒水還是電線老舊，駕駛表示在冒煙時，車內溫度儀表並沒有異常的情況，所以消防隊員初判可能是電線老舊造成，不過對於駕駛來說，他擔心的並不是起火原因，「這是我們老闆的車，我今天剛好開出來」，這下很難跟老闆交代，尤其是透過電話跟老闆說車被燒後，老闆準備趕到現場了解，這更讓駕駛呈現焦慮情況。





至於起火過程，駕駛表示自己車開到一半，發現引擎有冒煙情況，所以就趕快把車停到路邊，當時他也有聞到燒焦的味道，至於自己有沒有被嚇到，駕駛說自己有看過火燒車，但講這段話的時後雙手不停搓揉，嘴巴說還好但身體卻很誠實，尤其是看到消防隊員還拿出電鋸切開車體時，簡直快要掉眼淚，不知道怎麼跟老闆交代。

初步了解，該輛車是有36年車齡的老BMW E30，根據中古車達人蘇煥景表示，這台車在中古市場行情價大約20萬左右不等，具有高度的收藏價值，一般都是懂車的老行家會收藏欣賞，至於起火原因，目前火調小組正在了解當中。