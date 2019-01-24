和興集團「星潮」美食雙品牌發威　去年營收突破2億元大關

▲珍寶海鮮台北店2018年全年營收突破億元大關。（圖／和興提供）

記者林淑慧／台北報導

星馬美食在台掀起熱潮！和興餐飲集團執行長曾柏憲今（24）日表示，旗下新加坡美食品牌「珍寶海鮮」台北店去年營收達1億元，推升集團合計營收突破2億元大關，而今年的營運展望，將以黃亞細肉骨茶為主力，將進軍中南部持續展店。

目前東南亞庶民餐飲登台品牌，包括欣葉引進 的「Paparich金爸爸」、和億引進的新加坡米其林一星「了凡．油雞飯麵」，以及王品集團的「沐越」及「媽媽檔」、「泰街頭」等，加上和興去年引進「黃亞細肉骨」，顯示南洋美食在台人氣不墜。

▲和興餐飲集團執行長曾柏憲表示，今年將以在地深化與持續展店二大方針，強化新加坡美食專家定位。（圖／和興提供）

看好近年南洋料理在台灣獲得國人喜愛，繼成功引進「珍寶海鮮」的和興餐飲集團，去年再次引進新加坡人氣美食「黃亞細肉骨茶」合作，其跨足海外的首店落腳台北信義區，且不到半年即在台中開出第二家店。

台灣人愛吃海鮮全球聞名，依據內部統計，珍寶海鮮於2017年12月登台，台北信義店登台滿一年業績破億，台中中港店開幕後短短三個月內，來客人數已突破1.4萬人，表現不俗。

曾柏憲表示，和興餐飲集團目前以雙品牌，在台開出三家分店，展望2019年，將以「在地深化」及「持續展店」二大方針，賦予雙品牌不同營運目標，強化和興餐飲「新加坡美食專家」之品牌定位。

依據台灣民意基金會發表的「2018台灣人最喜愛的國家」統計，調查結果顯示，近88.2％的台灣人對新加坡有好感，贏過日本的84.2％，讓和興集團持續看好南洋美食在台發展潛力，以珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶雙品牌進擊，搶攻不同客層並擴大市佔率。