經濟部下週公布躉購電價　最有可能落在5.3到5.5元之間

▲經濟部下週開再生能源躉購費率審議委員會，預料最有爭議的離岸風電費率可能落在5.3到5.5元之間。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部在去年11月底預告今年（2019）新版再生能源躉購費率，由於經濟部大降費率達12%，引發業者不滿，揚言暫停投資案退出台灣市場，在沒有滿意的價格下，不會重啟計畫，經濟部今天（24日）表示，下週就會召開再生能源躉購費率審議委員會，最快月底前就會公告新的躉購電價。

據了解，經濟部在去年11月底預告新版再生能源躉購費率，依法預告2個月，由於再生能源業者認為經濟部調降費率太多，從每度5.8元降為5.1元，嚴重影響在台投資意願，沃旭能源已經暫停在台投資案，台灣相關供應鏈廠商大吐苦水，說過去投入的資金及設備改善全都白費了。

經濟部次長曾文生今天表示，離岸風電業者陸續提出相關數據佐證，希望說服經濟部提高躉購電價，相關文件正在進行審定，下週都會提交給委員會來討論。

據了解，最後價格可能落在5.35到5.45元間，比之前經濟部預告的5.1元提高許多，另外有爭議的發電3600小時標準也可能納入討論。

過去經濟部長沈榮津說過，新版「躉購電價」能包含開發商提出的各項參數及開發成本資料，用來說服躉購電價費率審議委員會，目前經濟部已經收到許多來自開發商的意見，希望在月底的會議中能夠訂出合理的價格。

▼經濟部下週開再生能源躉購費率審議委員會，預料最有爭議的離岸風電費率可能落在5.3到5.5元之間。（圖／資料照）