今年首季攻北美市場　岱宇攜飛利浦發表醫療復健產品

▲岱宇攜飛利浦發表醫療復健產品。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球前三大健身器材廠商岱宇國際〈1598〉去年中獲得全球健康醫療科技大廠飛利浦品牌授權，並在今年初正式發表專業醫療與復健健身設備產品線，以飛利浦透過健康科技領域的不斷創新研發，正式轉型為醫療設備領導品牌，並持續提供消費者更好的醫療解決方案。

岱宇國際與飛利浦發展核心價值相契，這次合作對於解決不斷成長的活躍高齡人口、增長中的物理治療需求，以及提供醫療復健的程式需求顯得極具關鍵性。

「飛利浦物理治療解決方案」透過程式的多樣性、易使用性、追蹤個人相關指標並即時與照護系統等特性結合下，將對使用者帶來更好的使用成效。

岱宇國際商用及醫療健身部門總監Daniel Clayton表示，這次與飛利浦共同合作，針對健康照護市場推出具創新性的飛利浦醫療健身產品線，並與飛利浦的策略性品牌授權合作，將對岱宇國際品牌組合有顯著長足性推升，岱宇國際提供高度專業的醫療設備，有效改善提升人們生活，未來在醫療復健市場極力邁開腳步的同時，藉由飛利浦的影響力及可信度，可以快速提供創新的產品解決方案，以解決目前市場急速成長的需求。

▲岱宇攜飛利浦發表醫療復健產品。（圖／岱宇提供）

岱宇開發且應用復健策略科技的設備將協助活躍高齡人口，以及許多失能患者獲得更好的復健效果，首批產品包含醫療復健跑步機、臥式腳踏車、立式腳踏車、臥式踏步機，以及可搭配輪椅使用運動踏步機，相較於傳統健身器材，這次上市的專業醫療商用器材能為病患的復健與恢復狀況帶來相當多益處，例如能根據個別使用者狀況調整與專有功能，這次合作共同發表的產品能幫助醫師與治療師，能針對個別病患的特定需求開立並設定物理治療程式。

飛利浦全球品牌委員會資深總監Spencer Ramsey說道，對於這次與岱宇國際的合作，將讓飛利浦專業及家用領域中的健康照護品牌授權組合有顯著性的進步，同時也能促進人類生活並帶來更好的結果，因此飛利浦醫療復健設備產品線預計今年第一季在北美發售，並將逐漸拓展至其他市場。