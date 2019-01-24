貨出得去！陸日青睞　台灣藥妝、隱形眼鏡出口量暴增

▲台灣消費品出口手機雖然光彩不再，電動腳踏車、藥妝、隱形眼鏡卻異軍突起。（圖／取自pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

「貨出得去、台灣發大財」，但是現在台灣消費品都出去什麼貨呢？財政部今（24）日公布統計，消費品占台灣出口大約一成，但是由於近年來手機出口由盛轉衰，取而代之的反而是藥妝、電動腳踏車以及隱形眼鏡等。

財政部表示，消費品占我國出口一成，因為手機外銷由盛轉衰以及新興消費抬頭，消費品出口的內涵結構也大為變動，107年出口金額為285億美元，較100年大減了22%，其中最大的原因就是手機大為衰退，導致消費品出口金額大減，若排除手機的因素，消費品出口還成長了8%。

107年消費品出口比重家用資電（含手機）還是最為大宗，占比達到了四成，但因手機衰退因素，是相較於100年，家電品占比也大為減少了20個百分點；食品類占比居次，占比約16.3%較100年大增8個百分點；交通工具占比增加到10.3%，其中電動腳踏車成長最速，從100年的900萬美元，增加到3.69億美元。

就成長率來看，與七年前相比，藥妝商品快速成長，從100年8.64億美元成長到16.24億美元，成長率達到88%，占消費品出口的比重也從100年的2.4%增加到5.7%，增加了3.3個百分點，官員表示，在藥妝品內，美妝產品出口占比較大，107年的出口金額達10.21億美元，而藥品則為6.03億美元，再美妝產品裡，台灣的保養品還是極有競爭力，包含面膜、化妝水等都算在內；隱形眼鏡成長量也是驚人，從1.08億美元增加到3.26億美元，增加幅度達三倍左右。

▼台灣的隱形眼鏡，深受日本人的青睞，出口中近六成賣到日本。（圖／記者李佳蓉攝、示意圖）

但是，台灣的電動機車、藥妝產品跟隱形眼鏡賣到那些國家？受那些國家青睞？根據財政部統計，電動腳踏車銷售到荷蘭27.1%、美國占19.9%、德國12.8%、義大利5.5%、斯洛維尼亞5.1%；藥妝品有24.2%賣到大陸去為最多、美國17.2%居次、香港15%、日本5.8%、南韓則有4%。

隱形眼鏡的部份，大多銷售到日本為多，達到六成(59.3%)，中國大陸則為18.2%、美國6.4%、香港5.3% 荷蘭則為2.7%；電動腳踏車出口以歐美市場為主，其中荷蘭占27%排行首位，其他美國、德國、義大利、斯洛維尼亞也是主要的銷售地區。整體來說，台灣的消費品出口，美國向為我國消費品出口首要市場，107年占27%最多，中國大陸占15%次之，日本占10%居第三，香港及荷蘭各占9%、4%，前五大地區合占近七成。

▼台灣消費品出口情形。（圖／財政部提供）