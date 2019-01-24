　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

蘋果證實　自駕車專案「泰坦計畫」裁員逾200人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果本周解雇逾200名自動駕駛汽車專案「泰坦計畫」（Project Titan）員工。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

知情人士透露，蘋果本周解雇逾200名自動駕駛汽車專案「泰坦計畫」（Project Titan）員工。蘋果發言人證實此傳言，但表示公司仍相信這個領域存在機會。

CNBC報導，知情人士指出蘋果本周裁撤了泰坦計畫的200名員工。蘋果發言人對此表示，蘋果擁有一支非常有才華的團隊，著手自動駕駛系統和相關技術。「由於該團隊今年的工作將聚焦於幾項關鍵領域，團隊中的幾個小組將轉調至其他部門，繼續支持機器學習和整個蘋果的其他專案。」

蘋果發言人說：「我們仍相信自駕系統有著巨大的機會，蘋果也有著獨特的能力能發揮所長，而且這是迄今為止最雄心勃勃的機器學習項目。」

2018年8月，蘋果邀請特斯拉工程副總裁暨蘋果老將Doug Field，與Bob Mansfield共同領導泰坦團隊。但自今年1月起卻傳出蘋果大幅縮減團隊，甚至傳出蘋果有意放棄此專案。受泰坦項目重組影響的員工仍留在蘋果，但已被轉移至公司其他部門。內部人士認為，新領導者上任後，人事調整是預料中事。

近日蘋果執行長庫克表示，健康計畫是蘋果未來的發展關鍵。與此同時，公司高層對汽車發展的前景多保持沉默。

2016年，蘋果解僱部分員工，改變戰略，即便對於Waymo、Cruise及特斯拉等該領域的主要參與者來說，完全的自駕車仍然處在實驗階段。而來自傳統汽車世界的風險投資者，以及戰略投資人，已為開發自動駕駛汽車的初創企業投入了數十億資金，包括Zoox、Pony.AI、Aurora、May Mobility及Embark等。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
夫炫「高二時的女友超正」！婆婆瘋狂吐槽她一聽不對
曬媽20歲舊照根本吳謹言+Angelababy　網驚：現在是
福原愛7個月渾圓孕肚曝光！往下超白皙美腿現形…粉絲看呆

關鍵字：蘋果,自駕車,泰坦計畫,裁員

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

旺宏去年每股賺4.94元　歷史次高

蘋果證實　自駕車專案「泰坦計畫」裁員逾200人

豬年到財長提賀詞　過年提早結束假期防豬瘟

金融業年獲利衰退到5233億元　保險賺不到千億近5年新低

Alphabet財報看俏　德銀呼籲買進

NCC允許中華電信自組頻道套餐　誰最受傷？

經濟果實回饋員工　財長：租稅抵減應考慮員工加薪

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%

年關前賣壓湧現　台指期收漲44點距離9900點關卡僅差37點

大立光後繼無力　台股量能不足僅收漲30點無力上攻

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

旺宏去年每股賺4.94元　歷史次高

蘋果證實　自駕車專案「泰坦計畫」裁員逾200人

豬年到財長提賀詞　過年提早結束假期防豬瘟

金融業年獲利衰退到5233億元　保險賺不到千億近5年新低

Alphabet財報看俏　德銀呼籲買進

NCC允許中華電信自組頻道套餐　誰最受傷？

經濟果實回饋員工　財長：租稅抵減應考慮員工加薪

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%

年關前賣壓湧現　台指期收漲44點距離9900點關卡僅差37點

大立光後繼無力　台股量能不足僅收漲30點無力上攻

艾力克斯曝「A咖私下真面目」　15分鐘紅毯走1.5小時原因超暖！

義大世界遭停工討國賠258億元　高雄地院：目前暫停審理程序

微軟男「想啃老」用霰彈槍轟了爸媽　伴屍5日爆頭自盡

吃太多榴槤「鼻噴血慘死」！高血壓男倒貨車上....血管裂開

出國怎麼打包酒？你可能不知道的幾個超實用小物

警察用槍若挨告　內政部修法：回歸國家賠償機制

重大進展！棒協與中職達共識　12強奧運組成與總教練都給中職

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

瑪莎拉蒂推Levante Vulcano特仕車　歐、亞市場限定販售

【廣編】閃躍維港燈影節 「愛與浪漫」 無所不在

汽車駕駛「禮貌讓過」卻釀災...　後方機車擊落雙黃線迴轉騎士

財經熱門新聞

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

台彩春節加碼8億元　大樂透連開..

棄北大光環創業成龍頭　盲目擴張..

又便宜又省時　換外幣攻略公開

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

中鋼董座：鋼市內需下半年邁入旺..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣..

緯創尾牙喊加薪5%　和碩人人有..

放大紅包理財術　專家解密：買E..

娶媳婦好過年　父母贈與640萬..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

蘋果AirPods再傳冒煙意外　幸及時取下未損及耳朵

蘋果熱銷的穿戴式裝置AirPods又發生冒煙意外，一位女性在辦公室內使用AirPods時發現耳機冒煙，幸好盡速取下因此未造成損傷，但拿到經銷商要求退貨時卻被絕，原因是「外表未有損傷」。

蘋果挖角三星電池高管

進軍遊戲界？蘋果iPod touch商標新增「掌機」類

iPhone SE限時回歸大降價　三天搶空

鴻海澄清裁員為常態性調整

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面