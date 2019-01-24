蘋果證實　自駕車專案「泰坦計畫」裁員逾200人

▲蘋果本周解雇逾200名自動駕駛汽車專案「泰坦計畫」（Project Titan）員工。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

知情人士透露，蘋果本周解雇逾200名自動駕駛汽車專案「泰坦計畫」（Project Titan）員工。蘋果發言人證實此傳言，但表示公司仍相信這個領域存在機會。

CNBC報導，知情人士指出蘋果本周裁撤了泰坦計畫的200名員工。蘋果發言人對此表示，蘋果擁有一支非常有才華的團隊，著手自動駕駛系統和相關技術。「由於該團隊今年的工作將聚焦於幾項關鍵領域，團隊中的幾個小組將轉調至其他部門，繼續支持機器學習和整個蘋果的其他專案。」

蘋果發言人說：「我們仍相信自駕系統有著巨大的機會，蘋果也有著獨特的能力能發揮所長，而且這是迄今為止最雄心勃勃的機器學習項目。」

2018年8月，蘋果邀請特斯拉工程副總裁暨蘋果老將Doug Field，與Bob Mansfield共同領導泰坦團隊。但自今年1月起卻傳出蘋果大幅縮減團隊，甚至傳出蘋果有意放棄此專案。受泰坦項目重組影響的員工仍留在蘋果，但已被轉移至公司其他部門。內部人士認為，新領導者上任後，人事調整是預料中事。

近日蘋果執行長庫克表示，健康計畫是蘋果未來的發展關鍵。與此同時，公司高層對汽車發展的前景多保持沉默。

2016年，蘋果解僱部分員工，改變戰略，即便對於Waymo、Cruise及特斯拉等該領域的主要參與者來說，完全的自駕車仍然處在實驗階段。而來自傳統汽車世界的風險投資者，以及戰略投資人，已為開發自動駕駛汽車的初創企業投入了數十億資金，包括Zoox、Pony.AI、Aurora、May Mobility及Embark等。