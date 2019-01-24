　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

豬年到財長提賀詞　過年提早結束假期防豬瘟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者吳靜君／台北報導

豬年到，財長蘇建榮的新年賀詞是「諸事大吉、闔家安康、財源滾滾」，但是春節的9天假期，因為遇到非洲豬瘟的議題，所以蘇建榮不敢大意，對於過年的規劃，蘇建榮表示，會先回南部拜訪親戚之後，就立馬回台北進行非洲豬瘟的防疫工作。

豬年快到了，各部會首長紛紛有新年的賀詞，而財長的新年賀詞取諧音，祝福民眾在豬年裡可以諸(豬)
事大吉、闔家安康並且財源滾滾。

而蘇建榮也化身網紅，也被財政部小編指出部長才是真正的「馬卡龍」，在財政部臉書上揮毫寫紅包袋，並且給民眾祝福，財政部預計在各國稅局要送3萬個紅包，且抽出蘇建榮加持5份福袋則透過活動的方式讓民眾抽獎，預計在1月28日下午公布得獎憑單。

而蘇建榮過年也不得閒，蘇建榮表示，春節期間會回南部拜訪親戚朋友，但是因為適逢非洲豬瘟的情況，所以會提早回台北，並且請關務署加強貨物通關、毒品查緝等查緝，在人流、物流可以做好萬全的準備。

此外，為了因應農曆年資金的需求，蘇建榮說，公股銀行也要因應民眾的新鈔需求做好萬全的準備，此外，由於9天假期銀行沒有營業，所以也指示公股銀行，各公股銀行的ATM(自動櫃員機)要補足鈔券，以因應民眾過年期間的資金需求。

▲▼財長蘇建榮今日召開新春記者會，提出未來展望。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長蘇建榮今日召開新春記者會。（圖／記者吳靜君攝

▼財政部長蘇建榮化身網紅，送紅包袋。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼財政部長蘇建榮化身網紅，送紅包袋。（圖／截至財政部臉書）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
夫炫「高二時的女友超正」！婆婆瘋狂吐槽她一聽不對
曬媽20歲舊照根本吳謹言+Angelababy　網驚：現在是
福原愛7個月渾圓孕肚曝光！往下超白皙美腿現形…粉絲看呆

關鍵字：財政部長,蘇建榮,新春賀詞,春節活動

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

經濟果實回饋員工　財長：租稅抵減應考慮員工加薪

旺宏去年每股賺4.94元　歷史次高

蘋果證實　自駕車專案「泰坦計畫」裁員逾200人

豬年到財長提賀詞　過年提早結束假期防豬瘟

金融業年獲利衰退到5233億元　保險賺不到千億近5年新低

Alphabet財報看俏　德銀呼籲買進

NCC允許中華電信自組頻道套餐　誰最受傷？

經濟果實回饋員工　財長：租稅抵減應考慮員工加薪

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%

年關前賣壓湧現　台指期收漲44點距離9900點關卡僅差37點

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

旺宏去年每股賺4.94元　歷史次高

蘋果證實　自駕車專案「泰坦計畫」裁員逾200人

豬年到財長提賀詞　過年提早結束假期防豬瘟

金融業年獲利衰退到5233億元　保險賺不到千億近5年新低

Alphabet財報看俏　德銀呼籲買進

NCC允許中華電信自組頻道套餐　誰最受傷？

經濟果實回饋員工　財長：租稅抵減應考慮員工加薪

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%

年關前賣壓湧現　台指期收漲44點距離9900點關卡僅差37點

大立光後繼無力　台股量能不足僅收漲30點無力上攻

義大世界遭停工討國賠258億元　高雄地院：目前暫停審理程序

微軟男「想啃老」用霰彈槍轟了爸媽　伴屍5日爆頭自盡

吃太多榴槤「鼻噴血慘死」！高血壓男倒貨車上....血管裂開

出國怎麼打包酒？你可能不知道的幾個超實用小物

警察用槍若挨告　內政部修法：回歸國家賠償機制

重大進展！棒協與中職達共識　12強組成與總教練都給中職

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

瑪莎拉蒂推Levante Vulcano特仕車　歐、亞市場限定販售

【廣編】閃躍維港燈影節 「愛與浪漫」 無所不在

機車停家門前被貼「再來停就找警察！」她霸氣回嗆狠打臉...網狂讚：超療癒

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

財經熱門新聞

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

台彩春節加碼8億元　大樂透連開..

棄北大光環創業成龍頭　盲目擴張..

又便宜又省時　換外幣攻略公開

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

中鋼董座：鋼市內需下半年邁入旺..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣..

緯創尾牙喊加薪5%　和碩人人有..

放大紅包理財術　專家解密：買E..

娶媳婦好過年　父母贈與640萬..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

全面防疫！今起建立3道關卡阻非洲豬瘟

行政院長蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況，大為光火怒轟行李無法百分百檢查，防檢局今（16日）晚上舉行記者會說明，今天起在不擾民、不影響各部會作業狀況下，將長期作戰，先建立3道防線，力阻旅客違規攜帶肉類品入境。

陸財長劉昆：政府要過開始緊日子

財長蘇建榮　留任拚稅改

減碳怎收費？　環署：各部會還沒共識

財長目標　提高租稅負擔率

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面