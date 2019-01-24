豬年到財長提賀詞　過年提早結束假期防豬瘟

記者吳靜君／台北報導

豬年到，財長蘇建榮的新年賀詞是「諸事大吉、闔家安康、財源滾滾」，但是春節的9天假期，因為遇到非洲豬瘟的議題，所以蘇建榮不敢大意，對於過年的規劃，蘇建榮表示，會先回南部拜訪親戚之後，就立馬回台北進行非洲豬瘟的防疫工作。

豬年快到了，各部會首長紛紛有新年的賀詞，而財長的新年賀詞取諧音，祝福民眾在豬年裡可以諸(豬)

事大吉、闔家安康並且財源滾滾。

而蘇建榮也化身網紅，也被財政部小編指出部長才是真正的「馬卡龍」，在財政部臉書上揮毫寫紅包袋，並且給民眾祝福，財政部預計在各國稅局要送3萬個紅包，且抽出蘇建榮加持5份福袋則透過活動的方式讓民眾抽獎，預計在1月28日下午公布得獎憑單。

而蘇建榮過年也不得閒，蘇建榮表示，春節期間會回南部拜訪親戚朋友，但是因為適逢非洲豬瘟的情況，所以會提早回台北，並且請關務署加強貨物通關、毒品查緝等查緝，在人流、物流可以做好萬全的準備。

此外，為了因應農曆年資金的需求，蘇建榮說，公股銀行也要因應民眾的新鈔需求做好萬全的準備，此外，由於9天假期銀行沒有營業，所以也指示公股銀行，各公股銀行的ATM(自動櫃員機)要補足鈔券，以因應民眾過年期間的資金需求。

▲財政部長蘇建榮今日召開新春記者會。（圖／記者吳靜君攝）

▼財政部長蘇建榮化身網紅，送紅包袋。（圖／翻攝財政部臉書）