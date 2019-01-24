先探／廣達靠雲端市場逆轉勝

廣達面對轉型，董事長林百里穩穩掌舵，甚至開創白牌雲端伺服器的全新商業模式。現在全力衝刺ＡＩ，再創下一個黃金十年。

【文／王宜弘】

就在蘋果（Apple）iPhone銷售利空頻傳，甚至進入二○一九年就大降財測，導致台廠、台股哀鴻遍野之際，同樣身為蘋果主要供應商一員的廣達卻老神在在，股價甚至逆勢上揚，一舉站上年線，三大法人買超積極。

科技產業老先覺

談到廣達這家公司，能夠歷經ＰＣ產業由高峰到谷底的二○年而屹立不搖，就必須先談談兩位靈魂人物─林百里與梁次震。身兼廣達創辦人的兩人，一路走來，合作無間，穩穩掌舵，不但在筆電全盛時期把廣達推向高峰，更在產業邁入後ＰＣ時代之下，及早調整航向，讓這艘堪稱台灣科技產業巨型航空母艦穩穩地轉向，避開紅海，駛向藍海。

每每在每季財報公布的記者會上，都笑說自己與梁次震的分工是「負責十八個月以後的事」的林百里，堪稱科技產業老先覺，其對產業脈動的精準掌握，成為廣達最佳的造夢者。從開發出全球第一台筆電開始，到稱霸筆電代工產業，林百里對科技發展的預言幾乎沒有失準過，其中，當平板電腦崛起，市場紛紛預測將取代筆電時，林百里始終信心滿滿；當筆電的競爭對手放話要取代廣達成為筆電代工一哥時，林百里卻早已調整廣達航向，向雲端運算市場出發。

智慧終端裝置的崛起，帶動雲端運算需求的發達，科技產業每個人都清楚此一發展趨勢，不過，作出的決策卻大相逕庭。相較多數業者持續以終端裝置如手機、平板、穿戴裝置的開發為主，廣達除了延續筆電本業的競爭力之外，觸角卻是伸向雲市場，並且看準谷歌、臉書、亞馬遜、微軟等大型網路業者資料中心降低成本的需求，獨家開發出白牌雲端伺服器的商業模式。此一創舉，在當時以替品牌業者代工為主的筆電代工同業中極為大膽，這等於是站在客戶的對立面展開競爭，但事實驗證，白牌市場這幾年大舉侵蝕品牌市場，呈現跳躍式成長，身為開山鼻祖的廣達自然業績蒸蒸日上，成為ＰＣ市場衰退之下，穩定營運的來源。（全文未完）

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