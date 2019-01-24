先探／謝金河：台股進入「食無味」行情

【文／謝金河】

狗年即將落幕，未來不到一周的時間，台股即將面臨從元月三十日封關，一直到二月十一日開紅盤，在全球經濟環境不佳的狀況下，今年的豬年很可能是史上投資人最不願意抱股過年的一次，就像打棒球進入最後尾聲，眼看著支持球隊大幅落後，很可能紛紛離場，因此，在最後幾個交易日，台股很可能慘澹封關，投資人會盡量減少持股，股市交易會漸趨平淡。

進入二○一九年，今年壞的事情特別多，一是蘋果在元月二日發布獲利預警，大降財測，造成股價在元月三日重挫九．九六％，最低跌到一四二美元，道瓊指數也應聲下挫六六○點，這是開年的第一個預兆，是震驚全市場的壞消息。接著是元月七日宣布下台的世界銀行總裁金墉端出年度世界銀行展望報告，標題是令人驚悚的：「天要黑了（Darkening Skies）」，預告二○一九年全球經濟成長率會下調，其中全球平均成長率從三％降為二．九％，美國從二．九％降為二．五％，中國從六．五％降為六．二％。

中國的黑天鵝與灰犀牛

接著是ＩＭＦ下修全球經濟成長，警告過去幾年的經濟擴張已失去動能，全球成長加劇放緩的風險已升高，二○一九年預估三．五％是三年最低，而中國將創一九九○年以來最低水準，而PwC也發布「第二二屆全球ＣＥＯ報告」，今年的主題是「信心走弱，敲響信心警鐘」，調查中有二九％的全球ＣＥＯ對未來一年經濟感到悲觀，比去年的五％增加六倍，ＣＥＯ最擔心的五大威脅是法規過度監管、政策不確定性、關鍵技術取得、貿易衝突及網路安全威脅。

不過在這一連串的危機示警中，中國國家主席習近平元月二十一日在中央黨校舉行的省部級主要領導研討班上首度對中國經濟表示憂慮，他說：面對波譎雲詭的國際情勢，複雜敏感的周邊環境，既要警惕黑天鵝事件，也要防範灰犀牛事件，這是習近平首度提到黑天鵝及灰犀牛，這兩個詞從習近平口中說出來絕不尋常。

黑天鵝與灰犀牛有什麼差別？黑天鵝說的是發生機率很低的意外經濟事件，黑天鵝事件英文Black Swan event，指的是非常難以預測、且不尋常的事件，通常會引起市場連鎖負面反應，一般來說，黑天鵝事件足以滿足以下三個特點：一是具意外性，二會產生重大影響，三是連鎖負面反應。黑天鵝是發生機率小、而又有巨大影響性事件；灰犀牛則是大機率且足以發生巨大影響的潛在危機。在關鍵時刻，習近平會提到黑天鵝及灰犀牛十分不尋常。

中國的經濟從一九七八年快速奔馳了四十年，一直到去年美中貿易戰開打，這個成長勢頭才告一段落，現在擺在眼前的是，中國二○一八年ＧＤＰ是六．六％，已是一九九○年來最低成長數字，二○一八年第四季只有六．四％，核人心士預估可能這個數字更低，二○一九年成長力道會更進一步下降；另一個是中國的進出口數字在二○一八年出口仍成長九．九％，進口成長十五．八％，乍看之下，數字仍然亮麗成長，但一八年十二月出口下滑四．四％，進口跌七．六％，前十一個月的巨大成長是為了避貿易戰的急單效應，負面效應正從十二月正式浮現，這是二○一九年基本面的預警。

中港股市拉警報

從產業面來看，中國汽車去年產銷量分別是二七八○．九萬及二八○八．一萬輛，比前一年同期降了四．二％及二．八％，這也是一九九○年以來首度負成長，這當中很多產業的個別調整紛紛出現惡兆，像佳源國際控股面臨三．五億美元、利率八．一二五％的票據到期無法給付，股價單日一度重挫八成，最近入股台灣璨圓的三安光電傳出債務危機，衝擊ＬＥＤ產業，還有躋身為高科技的康得新，這是中國複合材料大廠，面對一六七億人民幣債務無法給付，股票進入「ＳＴ交易」（上市公司連續兩年虧損，被進行特別處理），股價從六八．一二跌到五．七二人民幣。

從股價來看，三安光電從三○．○五跌到九．二三人民幣，過去與木林森在全世界狂掃MOCVD機台，把台灣的ＬＥＤ產業重擊在地，三安光電甚至入股璨圓，後來更成為晶電大股東，這回出了事，對台灣ＬＥＤ產業也許會帶來助力，不過短期來看，可能必須面對一波殺價競爭。

宣布ＳＴ，在台灣等於突然宣布重整的康得新，股價最高一度漲到六八．一二人民幣，現在跌停剩下五．七三人民幣，江蘇康得新複合材料從塑料轉型為高新科技的高材質材料產業，半數員工從台灣挖角。從財報來看，去年前三季營收一○八．三四億人民幣，淨利還有二二．○四億，誰料到現在還不出錢，整個公司陷入重整厄運，投資人為之傻眼。

在香港掛牌的佳源控股從十六．三六港元跌到一．四港元，市值一度達四二六億港元，停牌前還有九二．九億港元，從這些地產公司或高新科技公司不斷拉出警訊來看，中國的經濟調整看起來才正要開始，很多人曾問我，大陸股市跌了那麼深，還會再跌嗎？從指數來看，深滬三○○指數跌到二九三五．八三，正在持續打底中，下檔可能有限，但打底期可能會比較久，個股可能出現激烈調整，仍然看選股火候。

進入豬年，如果從總體經濟的角度來看，全球股市在一八年十月及十二月充分基本面的利空，都出現五大跌勢，像是去年十二月道瓊指數跌了二二一一點，但元月上漲一○七七．○二，漲了四．六二％，S&P 500漲五．○三％，Nasdaq漲五．八％，ＮＢＩ生技指數大漲十二．二四％，費城半導體上漲三．三％，美國六大指數全是漲勢。（全文未完）

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