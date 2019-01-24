Alphabet財報看俏　德銀呼籲買進

▲Alphabet將於2月4日盤後公布去年第4季的財報。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

德意志銀行（Deutsche Bank AG）看好Google母公司Alphabet，建議投資人可趁該公司下個月發布財報前買進。

巴隆周刊（Barron's）報導，德銀網路分析師Lloyd Walmsley重申對Alphabet的「買進」評級，預計該公司上季營收將優於預期。「我認為在所有我們追蹤的大型網路股中，Alphabet最有利在第4季財報中受惠。」鑒於該公司第4季營收及全年的Factset共識預期太保守，Walmsley認為人工智慧和機器學習 (AI/ML) 可以推動廣告表現和中期營收成長。

Alphabet的普通C股周三（23）上漲0.5%至1075.57美元。Walmsley主張近期網路產業估值受到壓迫，將Alphabet目標價自1350美元小幅下調至1300美元。另外，該分析也調升Alphabet第4季Google網站營收預期，自原先的266.8億美元調升至268.9億美元，FactSet共識預期為267.8億美元。

Walmsley引述Adobe Analytics的最新數據顯示，美國電子商務支出在歲末假期間的年率成長近18%。「Google一直是電子商務銷售增長的主要受惠者，除核心搜索業務外，Google還推出更多有效的廣告活動，以支撐其電商廣告產品套件。」

Alphabet將於2月4日盤後公布去年第4季的財報。