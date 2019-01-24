NCC允許中華電信自組頻道套餐　誰最受傷？

▲中華電信董事長鄭優。（圖／資料照）



記者林睿康／台北報導

才剛突破200萬用戶的中華電信MOD，儼然成為最大的頻道平台業者（含有線電視系統）。國家通訊傳播委員會（NCC）允許MOD能自組頻道套餐，更壯大中華電信在MOD的排頻權，市場人士分析，NCC此舉將加速鄭優與練台生的結盟，目前MOD最大頻道供應商王志隆（台灣互動）恐將受到衝擊。

NCC23日通過「中華電信多媒體內容傳輸平台（MOD）」營業規章」修正案，允許中華電信MOD能自組頻道套餐。發言人翁柏宗表示，這次MOD營運規章的調整，無關黨政軍條款，而是以電信法和固網管理規則的基礎上允許組合頻道，同時維持中華電信不得經營頻道的基本原則。看似只是讓中華電信MOD有自組頻道套餐的權力，但之後的發展才值得玩味！

昔日伙伴翻臉 台互、MOD裂痕難彌補

2017年7月1日，中華電信MOD發生營運以來最大的斷訊事件。整起事件起源是中華電信董事長鄭優推動MOD改革，想要轉虧為盈，但以台灣互動（台互）為主的頻道代理商，不滿新的「分潤制度」（收視率），雙方談判破局，因此6月底合約到期後，7月起MOD「家庭豪華套餐」的106個頻道數，其中屬於台互的44個頻道都被無預警下架，約有70萬訂戶受到影響。

雖然半個月後斷訊風波結束，台互的頻道又全數上架，不過雙方過去的合作氛圍，卻已經不像過去那麼密切。

今年1月1日，國際媒體《德國之聲》（DW）遭中華電信MOD下架，代理的台灣互動發表聲明指出，中華電信將頻道下架的理由是雙方「未簽定契約」，其實是因為中華電信在新版契約加入所謂的「霸王條款」，所以台互才不願意簽約。

不過中華電信回應，《德國之聲》在MOD有英語台和德語台等二頻道，英語台由杰德影音代為申請執照並上架MOD，德語台則由龍華數位代為申請執照並由同集團的台灣互動上架MOD。中華電信提供杰德影音跟台灣互動作為續約的108年度新契約條款完全相同，除杰德影音已完成新契約簽署，其他免付費頻道契約也全數完成新契約的簽訂，只有台互不願簽署新契約。

▲台互曾用宣傳車嗆中華電信董事長鄭優。（圖／資料照）

民視加入家庭豪華餐險破局 中華電信決心拿回主導權

中華電信MOD在董事長鄭優上任後積極擴展用戶數，去年底已突破200萬戶，比任何一家有線電視MSO還多，但是對於MOD中最疲弱的新聞頻道，鄭優一直想辦法解決。

2017年11月1日，民視新聞台上架MOD的家庭豪華餐507頻道，但是包括台灣互動電視等11家「家庭豪華餐頻道營運商」10月31日晚間卻發表聲明，指10月26日的豪華頻道營運商會議中，僅有愛爾達和民視兩家頻道營運商同意民視新聞台加入家庭豪華餐，但是當時會議主席（愛爾達）卻逕行宣布決議通過，實不具法律效益，提醒中華電信勿引用會議紀錄。聲明中也指出，中華電信依法不得干預頻道營運商的內容規劃，也不得自行組合頻道，呼籲中華電信要遵守豪華餐全體頻道營運商的意向。

雖然之後民視新聞台仍如期上架，卻也讓中華電信決心要拿回主導權，因此從去年開始，中華電信向NCC主張《固定通信業務管理規則》，僅規定中華電信不得「干預」頻道組合，並未禁止中華電信自組頻道套餐，經過1年的溝通，終於獲得NCC同意，也就是說，未來在MOD的頻道套餐中，中華電信也可以召集頻道業者自組套餐，不用再看台互的臉色。

中華電信MOD自組頻道餐 台互影響力將大幅降低

中華電信董事長鄭優上任後將MOD的發展視為首要任務，除了密集走訪關鍵頻道高層，也曾公開拉攏頻道商上架MOD。

台互斷訊事件時期就傳出，在有線電視圈擁有年代、壹電視，並代理多家頻道的年代董事長練台生，除了已經在MOD上架的壹電視新聞台外，包括年代新聞、非凡新聞及東風電視等頻道，也都將轉進MOD上架，只是這樣傳聞始終沒有獲得相關人士證實。

市場人士分析，在MOD能自組頻道套餐後，讓鄭優有更多籌碼說服頻道商，而台互在MOD的影響力將大幅降低。至於台互會不會因此「出走」？練台生會不會因此「入主」？大家不妨繼續看下去！

▼ 練台生所屬及代理頻道會不會進入MOD？（圖／鏡週刊）